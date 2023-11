Nosisz jesienią czarne rajstopy? Zaliczasz modową gafę. Stylistka pokazała nowy trend. Taki model wyglada zdecydowanie lepiej

Uwielbiany krem do twarzy z promocji Rossmanna, o którym wszyscy mówią. Kosztuje 6 złotych. To sekret gładkiej cery kobiet po 50-tce

Czarne rajstopy odchodzą do lamusa?

Rajstopy to nieodłączny element garderoby wielu kobiet w okresie jesieni i zimy. Noszone do sukienek i spódnic dodawały elegancji i powagi każdej stylizacji. Emilia Chojnacka, która jest znana na Instagramie pod pseudonimem @rosaellee i często na swoim profilu prezentuje stylizacje klasyczne i minimalistyczne, udowodniła, że czarne rajstopy niekoniecznie są najlepszym wyborem do jesiennych stylizacji. - Czarne rajstopy mają tendencję do tego, że mocno skupiają na sobie uwagę i nawet jeżeli stylizujemy je do brązowych, czarnych, ciemnych, granatowych stylizacji, to jednak one cały czas mocno przyciągają uwagę i sprawiają, że nasze nogi wydają się jeszcze bledsze - zaznacza Emilia Chojnacka. Stylistka zrobiła nawet eksperyment, w którym pokazała alternatywę dla tego koloru rajstop damskich. "Moim zdaniem różnica jest bardzo widoczna i po kilku tygodniach testów dzielę się tym z wami, abyście również sprawdziły ten efekt u siebie" - pisze pod postem na Instagramie.

Stylistka pokazała lepszą alternatywę do czarnych rajstop na jesień i zimę

Zdaniem stylistki o wiele lepszym wyborem do jesiennych stylizacji ze spódnicą lub sukienką w roli głównej są brązowe rajstopy. - Całe życie wybierałam cienkie, czarne rajstopy do stylizacji jesienią i zimą, dlatego, że byłam przekonana, że jest to najlepszy wybór. Jednak jak się okazuje, nie zawsze tak jest. W momencie, kiedy spróbowałam zamienić je na brązowe o tym samym kryciu, okazało się, że wyglądają one dużo lepiej i cała stylizacja wygląda o wiele bardziej subtelnie - zaznacza Emilia Chojnacka. Nie da się ukryć, że brązowe rajstopy doskonale wtapiają się w stylizację i są delikatniejsze niż czarne.