Trendy na jesień i zimę. Torebka, która skradnie Twoje serce. Ten model zabierze Cię w sentymentalną podróż

Damska torebka to zdecydowanie coś więcej niż jedynie użytkowa rzecz na niezbędne drobiazgi. To element mody, który uzupełnia całą stylizację. Torebka może dodać stylizacji pazura i sprawić, że będzie ona wyróżniała się z tłumu. W tym sezonie świat mody robi wielki ukłon w stronę stylu retro i lat dwutysięcznych. W kolekcjach na ten sezon największych marek można znaleźć torebki inspirowane właśnie latami dwutysięcznymi i minioną epoką. Hiszpański brand Bimba Y Lola zauroczy Was wyjątkowym modelem, który w klasycznej ofercie marki występuje w standardowym rozmiarze (idealnym na randkę oraz większy wyjście) oraz w wersji XXL we współpracy z Palomo Space. Kolekcja BIMBA Y PALOMO to czarno-biało-czerwone płótno, którego wspólnym wątkiem jest róża. Współpraca ta łączy estetykę motocyklową z ukłonem w stronę kostiumu faralaes i wszechświata korsarzy.

Torebka TOTE POCKET XXL to idealna propozycja dla osób, którym wiecznie brakuje miejsca. Jest ona pojemna, a przy tym spektakularnie wykończona. To model, który przyciąga wzrok. Cztery efektowne kieszenie nadają jej retro styl i kojarzą się z latami dwutysięcznymi

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

TOTE POCKET M to wersja z klasycznej oferty marki Bimba Y Lola. Ona również posiada charakterystycznie kieszonki na przodzie torebki. Model posiada tradycyjny pasek oraz sztywne rączki. Torebki Bimba Y Lola wykonane są ze skóry, dzięki czemu nie zniszczą się i będą zachowywać długimi latami. Seria TOTE POCKET to połączenie retro klasyki i współczesnego spojrzenia na damską torebkę. Jest to zdecydowanie model, który zapisze się w kanonie mody na długie lata.

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA