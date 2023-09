Moda na jesień i zimę 2023/2024. Te rajstopy będą trendy. Co będzie modne?

Od geometrii, po naturę, delikatne koronki i nawiązanie do sztuki modernistycznej. Nowa kolekcja Gatta zachwyca różnorodnością oferowanych motywów. W nadchodzącym sezonie jesień-zima nie zabraknie wzorów będących już w trendach, jak również wyjątkowych nowości.

Wyróżnij się wzorem

Rajstopy, szczególnie te wzorzyste, stanowią idealną bazę do kreowania stylizacji i urozmaicania ich za pomocą różnego rodzaju patternów. Gatta doskonale wie, jakie motywy uwielbiają Klientki, dlatego w kolekcji nie zabraknie rajstop z geometrycznymi wzorami. Pojawią się zarówno linie i kropki przedstawione w różnych konfiguracjach, jak również romby czy trójkąty. Nieco bardziej odważną propozycją są wzory nawiązujące do sztuki modernistycznej oraz te przypominające zakolanówki, pończochy i kabaretki. Gatta przygotowała także wzory inspirowane splotami koronkowymi, które z pewnością docenią Panie lubiące nowoczesny wygląd i elegancję. Ponadto, w kolekcji pojawią się również rajstopy z motywami natury.

Idealne dopasowanie

Cechą charakterystyczną rajstop Gatta, niezależnie czy występują w wersji transparentnej czy kryjącej, jest ich idealne dopasowanie do sylwetki. Pojawiające się rozmaite wzory są dodatkowym atutem eksponującym figurę. Poprzez najnowszą kolekcję rajstop chcemy zachęcić Panie, nasze Klientki, do zabawy modą. Oferujemy produkt z oryginalnym wzorem, który może być inspiracją do łączenia ze sobą różnego rodzaju styli lub przełamywania barier. Dzięki temu, że rajstopy utrzymane są w klasycznej kolorystyce, pasują do każdego outfitu. To idealna baza do stylizacji z wykorzystaniem mocnych akcentów kolorystycznych, do których również namawiamy. Tegoroczna kolekcja to nasza odpowiedź na panujące trendy i zachęcanie do odkrywania siebie, jako osoby, jak również nowości, komentuje Agnieszka Dembska, Product Manager marki Gatta.

W nadchodzącym sezonie będą dominowały wszelkiego rodzaju wzory - od klasycznych, geometrycznych, po bardziej wyraziste i odważne. Szeroki asortyment patternów pozwoli, by każda kobieta znalazła model rajstop idealny dla siebie.

Kolekcja rajstop na sezon jesień-zima jest już dostępna w salonach Gatta oraz na stronie gatta.pl.

i Autor: Materiały prasowe Gatta

