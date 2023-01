Pielęgnacja skóry na zimę! Kojące składniki na chłody

Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce. Sprawdź, jak się ubierać, by wyglądać olśniewająco

Większości z nas przyda się teraz mocno nawilżające serum i nieco bogatszy krem nawilżający. Nie zaszkodzą nam produkty ze składnikami naprawczymi lipidów, takimi jak ceramidy, peptydy i kwas hialuronowy - aby nawilżyć, ale też zatrzymać wilgoć w skórze i wspierać barierę ochronną. O czym jeszcze można pomyśleć w kontekście pięknej, pełnej blasku cery?

Rozświetlaj obsesyjnie

Codziennie rano dołóż do rutyny pielęgnacyjnej serum z przeciwutleniaczami – po pierwsze, aby chronić skórę i kompensować skutki stresu oksydacyjnego, po drugie, aby ją rozjaśnić. Jeśli skończyłaś 40 lat – nawet w pochmurne dni nakładaj krem BB z wysokim filtrem lub po prostu krem z ochroną UV. 2-3 razy w tygodniu wprowadź maseczkę nawilżającą i rozświetlającą. I zobacz różnicę!

Wypróbuj: Hada Labo Tokyo, Silnie Nawilżająca i Rozświetlającą Skórę Maska Na Tkaninie 14,99 zł/20 ml. W ciągu 15 minut daje efekt silnego nawilżenia, odświeżenia i wygładzenia skóry. Wydobywa naturalny blask i przywraca przesuszonej skórze zdrowy koloryt.

Odmładzaj nieustannie

Chłodne wieczory to idealny czas na produkty z retinolem. Możesz stosować kosmetyk z pochodną witaminy A na przemian z bardzo delikatnym złuszczaniem. Oprócz usuwania zatykających pory martwych komórek skóry, regularne złuszczanie pozwala na lepsze wchłanianie produktów pielęgnacyjnych. Jeśli skóra jest ekstremalnie wrażliwa i nie toleruje retinolu ani chemicznych środków złuszczających, sięgnij po urządzenie z silikonowymi wypustkami lub bawełnianą gazę, którą możesz przecierać twarz po każdym, wieczornym oczyszczaniu. Obie opcje pomogą usunąć martwy naskórek nie powodując podrażnień.

Wypróbuj: Garnier Serum Pure Active 34,99 zł/30 ml. Ze skoncentrowaną 4% formułą, zawierającą kompleks składników aktywnych, wzbogaconą o ekstrakty naturalnego pochodzenia. Zawiera złuszczający kwas AHA, regulujący produkcję sebum kwas BHA oraz przywracający równowagę niacynamid i głęboko oczyszczający węgiel.

Wzmacniaj skórę od wewnątrz z REMÉ. Badania pokazują, że regularna suplementacja kolagenu wpływa również na zwiększenie produkcji naturalnego kwasu hialuronowego i wzmacnia barierę ochronną skóry. Kolagenowa formuła piękna REMÉ ok. 80 zł/150 g(30 porcji) to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin (między innymi C i B) i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci.

Nawilżaj optymalnie

Wprowadź do sypialni nawilżacz, aby dodać wilgoci powietrzu. Jeśli chodzi o produkty do pielęgnacji ciała, zamień lekkie balsamy na kremowe masła ze składnikami takimi jak masło kakaowe czy shea. Stosuj je obowiązkowo po każdym prysznicu czy kąpieli.

Nie zapominaj również o włosach, które teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebują mocno nawilżających masek i odżywek. Jeśli masz delikatne, cienkie włosy i nie lubisz ich obciążać maskami – możesz zastosować sposób włosomaniaczek i stosować maskę przed każdym myciem. Potem użyj szamponu i odżywki. Jeśli natomiast włosy są bardzo suche i myjesz je często, użyj maski bądź odżywki zamiast szamponu co drugie mycie. Nakładaj ją na wilgotne kosmyki i trzymaj tyle, ile zaleca producent. A następnie dokładnie zmyj ciepłą wodą. Szybciej odzyskają wigor.

Wypróbuj: BARWA BARWY BOTANIKI Maska odżywczo - nawilżająca do włosów suchych i łamliwych 13,99 zł/220 ml. Jej bogata receptura zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego – w tym: olej lniany, proteiny pszeniczne, a także silnie nawilżające składniki aktywne, takie jak trehaloza i pantenol.

