Pielęgnacja skóry wokół oczy. Wszystko, co musisz o niej wiedzieć

To najlepszy kolor dla kobiet po 50. Podkreśla urodę, odmładza i niesie pozytywną energię. Oto kolor roku Pantone na 2024, czyli Peach Fuzz. Sprawdź, jak go nosić

Dobry produkt dbający o okolice oczu przede wszystkim musi być bezpieczny. Grubość skóry wynosi tu ok. 0,5 mm, do tego zawiera ona niewiele warstwy podskórnej i gruczołów łojowych. Jest ekstremalnie podatna na podrażnienia. Dlatego właśnie z kosmetykami pod oczy naprawdę nie warto eksperymentować. Powinny działać przeciwstarzeniowo, niwelować obrzęki i cienie oraz odświeżać. Dobry krem ma naprawdę dużo zadań do wykonania. A w ciężkie, chłodne poranki (kiedy skóra ma ogromne tendencje do przesuszania, a następnie podrażniania) warto się dodatkowo wspomóc, na przykład sięgając po maseczki przeznaczone do okolic oczu. Trzymaj je w lodówce, a będą jak błyskawiczna wizyta u kosmetyczki i wakacyjny wypad w jednym. Jeśli skończyłaś 30. albo twój styl życia nie jest ostatnio najbardziej prozdrowotny i fit – świetnym produktem może okazać się także serum. Lekki produkt zawierający precyzyjnie dobrane, aktywne składniki, który szybko się wchłonie i doskonale współgra zarówno z kremem pod oczy, jak i makijażem, który potem nałożysz.

EISENBERG Paris The Eye Serum to koktajl witamin, roślin i peptydów, zapewniający doskonałe działanie liftingujące, nawilżające, odblokowujące i niwelujące oznaki zmęczenia. Pomaga w redukcji sińców, korekcji opadających powiek i kurzych łapek, poprawia także mikrokrążenie. Delikatna, choć silna formuła żelowego serum walczy z przedwczesnym starzeniem się skóry.

Na głębsze zmarszczki lub dla intensywnej, sezonowej kuracji okolic oczu sięgnij po ZO® SKIN HEALTH Growth Factor Eye Serum o konsystencji żelu. Zapobiega ono tworzeniu się fałdek, zapadaniu oczodołów i spowalnianiu mikro cyrkulacji. Dzięki zastosowaniu ZO® Growth Factor Technology serum pobudza mechanizm samodzielnej naprawy skóry w naturalny dla niej sposób. Technologia opiera się na czynnikach wzrostu pochodzenia roślinnego, która przyspiesza produkcję kolagenu w skórze, poprawiając jej gęstość, zwiększa zawartość kwasu hialuronowego oraz redukuje obrzęki i zasinienia pod oczami. Chłodzący aplikator koi skórę i pobudza mikrokrążenie, usuwając efekt zmęczenia.

I wreszcie krem, w sezonie grzewczym delikatna skóra potrzebuje otulenia. NUXE Golden Eye to balsam o bio mimetycznej konsystencji pod postacią olejku roślinnego (aktywne cząsteczki kwiatu szafranu zostały zamknięte w formie kapsułek w cząsteczkach kwiatu bugenwilli), nasyconej złotymi mikro drobinkami, który natychmiastowo rozświetla, odżywia i wygładza kontur oka. Dzień po dniu skóra wokół oczu jest wygładzona i zrewitalizowana.

Jeśli pragniesz generalnego odmłodzenia okolic oczu, zdecyduj się na zaawansowane biotechnologicznie kremy zawierające najskuteczniejszy składnik aktywny, czyli retinol. SESDERMA RETI AGE Krem kontur oczu opiera się na 3 formach retinolu zamkniętych w nanosomach, o różnym czasie uwalniania. Dzięki temu działanie tego kremu jest skuteczniejsze. Niweluje on oznaki starzenia się skóry, takie jak zmarszczki mimiczne, bruzdy czy kurze łapki. Przywraca jej elastyczność i jędrność. Redukuje cienie pod oczami, wyrównując koloryt skóry. Formuła kremu jest dobrze tolerowana przez delikatną skórę wokół oczu, dzięki czemu ryzyko podrażnień jest zminimalizowane. Zawartość kwasu hialuronowego i czynników wzrostu zapewnia nawilżenie, odbudowuje barierę hydrolipidową, przywraca skórze komfort. W efekcie stosowania spojrzenie odzyskuje młodszy wygląd, tekstura i koloryt są wyrównane, a zmarszczki wygładzone.

Z kolei MEDIDERMA Sens - Age Md Ultra Corrector 3A to emulsja, która zawiera skuteczne połączenie 3 retinoidów zamkniętych w pęcherzykach lipidowych w celu ochrony substancji czynnej przed oksydacją i zwiększenia jej skuteczności. SH-Polypeptide-15 Hexapeptide-40 to inhibitor metaloproteinaz 2, który chroni kolagen typu I. Hexapeptide-40 SH-Polypeptide-76 wspomaga syntezę białek macierzy zewnątrzkomórkowej i lipidów naskórka oraz poprawia integralność skóry. Alfa-arbutyna wyrównuje koloryt skóry pod oczami. Wyciąg z kasztanowca zwyczajnego zmniejsza cienie i worki pod oczami.

