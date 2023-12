Jak zrobić kreskę na dojrzałym oku? Genialny patent dla kobiet po 50-tce na świąteczny makijaż. Unosi powiekę, otwiera oko i odmładza o 10 lat

To najlepszy kolor dla kobiet po 50. Podkreśla urodę, odmładza i niesie pozytywną energię. Oto kolor roku Pantone na 2024, czyli Peach Fuzz. Sprawdź, jak go nosić

Jak malować oczy opadającej powiece?

Opadająca powieka to dosyć często problem. Nie zawsze dotyczy osób starszych, ale zazwyczaj utożsamiany jest właśnie z procesami starzenia się skóry. Opadająca powieka to nic innego jak nadmiar skóry na górnej powiece oka, który opada na oko. Sprawia ona, że spojrzenie wygląda na smutniejsze i bardziej zmęczone. Dla wielu kobiet opadająca powieka jest problemem podczas makijażu. Klasyczna aplikacja cieni do powiek i eyeliner'a jest bezskuteczna ponieważ kosmetyki znikają pod nadmiarem skóry. Nie znaczy to jednak, że kobiety z opadającą powieką muszą zrezygnować z makijażu oczu. Nic bardziej mylnego. Wystarczy, że będziesz przestrzegać kilku zasad, a makijaż może odmłodzić i otworzyć oko. Pamiętaj, by podczas malowania oka na opadającej powiece cały proces makijażu warto wykonać nieco wyżej. Ciemnie cienie konturują oko aplikuj ponad załamanie powieki. Dzięki temu będą one widoczne i optycznie powiększą oko.

Jak malować kreski na opadającej powiece?

Czarna kraska eyeliner-em to klasyka makijażu. Dodają one elegancji i klasy każdemu make-upowi. Aby poprawnie namalować kreskę na opadającej powiece musisz delikatnie obrysować górną część oka, a następnie stworzyć linię wydłużającą oko na zewnątrz, może być ona nieco wyżej niż naturalne załamanie powieki. Dopiero wtedy narysuj kreskę ku górze i połącz je ze sobą. W ten sposób optycznie wydłużysz linią rzęs, a popularna "jaskółka" znajdzie się poza obszarem opadania powieki. Tiktokerka agakle_ pokazała, jak to zrobić.

