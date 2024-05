Pierwsza globalna kampania Kiko Milano i Emmy Roberts. Gwiazda została pomadka

To koniec znanego sklepu z ubraniami. Działał od ponad 50 lat. Zamykają setki sklepów w galeriach handlowych i zwolnią 1500 osób? To już więcej niż pewne, tam nie zrobisz zakupów

Emma Roberts perfekcyjnie uosabia hasło przewodnie KIKO MILANO „Be What You Want to Be – Bądź tym, kim chcesz być” łącząc w życiu role aktorki, producentki oraz przedsiębiorczyni. Kocha bawić się makijażem! Pierwszą kampanią zrealizowaną wraz z Emmą w kultowych i najmodniejszych lokalizacjach Mediolanu, ze zdjęciami wykonanymi przez Sarah Silver i filmem wyreżyserowanym przez Damiena Krisla, jest nowa odsłona pomadki w płynie Unlimited Double Touch.

Zobacz także: Polska marka z ubraniami stawia na wyjątkową kolekcję. Szlachetne materiały oraz ponadczasowe wzory. To będzie modne w tym sezonie

Unlimited Double Touch to dwuetapowa płynna pomadka będąca połączeniem bazy i błyszczyku. Kolor utrwala się na ustach, zapewniając długotrwały rezultat nawet do 16 godzin. Formuła bazy została wzbogacona o mieszankę polimerową, dzięki czemu doskonale przylega do warg, jest odporna na rozmazywanie i szybko schnie, natomiast błyszczyk ma działanie zmiękczające i nadaje ustom świetliste wykończenie. Kampania z Emmą Roberts wprowadza limitowaną serię sześciu dodatkowych odcieni (w sumie będzie ich 30), obejmującą bogate czerwienie, głębokie, ciemne fiolety i delikatne odcienie nude, a wszystko to z charakterystycznym wykończeniem o wysokim połysku.

i Autor: materiały prasowe Kiko Milano

i Autor: materiały prasowe Kiko Milano