To najlepszy kolor dla kobiet po 50. Podkreśla urodę, odmładza i niesie pozytywną energię. Oto kolor roku Pantone na 2024, czyli Peach Fuzz. Sprawdź, jak go nosić

Jaki kolor będzie idealny dla kobiet po 50. roku życia? Odpowiedź brzmi każdy, w którym czujemy się dobrze. Jednak są takie barwy, które potrafią podkreślić naszą urodę, a inne wręcz przeciwnie, sprawiają, że wyglądamy niezbyt atrakcyjnie. Dlatego warto zainteresować się barwami, które dodadzą blasku. Takim kolorem bez wątpienia jest Peach Fuzz, czyli kolor roku 2024 wybrany przez instytut Pantone.

Kolor roku Pantone na 2024, czyli Peach Fuzz 13-1023. Co to za kolor?

Amerykańska firma Pantone, znana z tworzenia wzorników barw, wykorzystywanych w przemyśle wraz z końcem roku tradycyjnie ogłosiła przewodni kolor na kolejny rok. Podczas gdy w 2023 królował Viva Magenta, który miał podnosić na duchu, zbliżać do natury i inspirować. W 2024 roku główną barwą ma być Peach Fuzz, czyli brzoskwiniowy meszek, który w palecie firmy Pantone ma numer 13-1023.

- Poszukując odcienia odzwierciedlającego naszą wrodzoną tęsknotę za bliskością i połączeniem, wybraliśmy kolor promieniujący ciepłem i nowoczesną elegancją. Odcień, który rezonuje ze współczuciem, zapewnia dotykowe objęcie i bez wysiłku łączy młodość z ponadczasowością — tłumaczy dyrektor wykonawcza Pantone Color Institute Leatrice Eiseman

To najlepszy kolor dla kobiet po 50. Podkreśla urodę, odmładza i niesie pozytywną energię

Cytując dyrektor wykonawczą Pantone kolor roku 2024 „łączy młodość z ponadczasowością" dlatego doskonale nadaje się dla dojrzałych kobiet. Choć nie jest zarezerwowany tylko dla pięćdziesięcio, czy sześćdziesięciolatek, to właśnie panie w tym wieku powinny nosić ubrania w tej barwie. Delikatny brzoskwiniowy kolor koszuli, letniej sukienki czy zimowy miękki sweter zadziałają jak maseczka odmładzająca. Podkreślą blask cery i błysk w oku. Kolor Peach Fuzz dobrze wygląda także na paznokciach lub powiekach. Lakier do paznokci, albo cienie do powiek w tym odcieniu, będą idealne do podkreślenia urody.

