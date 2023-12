Oto najgorszy kolor paznokci na Boże Narodzenie 2023 dla kobiet po 50-tce. Manicure, który makabrycznie postarza dłonie i podkreśla każdą zmarszczkę. Zrezygnuj z niego nie tylko w święta

To najgorszy kolor lakieru do paznokci na Boże Narodzenie dla kobiet po 50-tce. Uwydatnia wszystkie mankamenty

Manicure to element świątecznej stylizacji. Kobiety w tym czasie w roku najczęściej wybierają eleganckie, ciemne odcienie lakierów do paznokci. Manicurzystki mówią, że o tej porze roku królują odcienie czerwieni, granatu oraz beże. Jeżeli nie chcesz, by lakier podkreślał suchą skórę dłoni oraz zmarszczki, to unikaj niektórych kolorów lakierów do paznokci. Jako najbardziej postarzający uważa się kolor niebieski. Chłodne odcienie i niebieskości uwidaczniają zmarszczki, żyłki oraz suche skórki. Na Boże Narodzenie nienajlepszym pomysłem będzie także manicure w kolorze chłodnej zieleni. Najgorsza jest ta w odcieniu wpadający właśnie z niebieskości. Ten kolor, zwłaszcza u Słowianek, podkreśla wszystkie niedoskonałości. Sprawia, że nawet niewielkie zmarszczki na dłoniach są bardziej widoczne. Ten kolor lakieru do paznokci zdecydowanie postarza dłonie.

Jaki manicure na Boże Narodzenie? Te kolory lakierów na paznokci to strzał w dziesiątkę

Na święta rewelacyjnie sprawdzi się klasyczna czerwień. Kolor lakieru do paznokci w kolorze czerwonym to ponadczasowa klasyka, która pasuje do wielu stylizacji. Jeżeli chcesz zaszaleć to postaw na ciemnie odcienie, takie jak granat lub burgund z odrobiną złotego albo srebrnego brokatu. Bezpieczną opcją są także paznokcie w jasnych, ciepłych beżach. Wyglądają na dłoniach bardzo naturalnie i delikatnie.