Makijaż na Boże Narodzenie. Klasyka, która zawsze wygląda obłędnie

Smokey eyes to absolutnie ponadczasowa klasyka. To makijaż, który pasuje praktycznie każdemu rodzajowi urody i mało kto nie wygląda w nim dobrze. Co ważne, smokey eyes to przede wszystkim technika aplikowania cieni, tradycyjny makijaż tego rodzaju opiera się na neutralnych kolorach (brązy i szarości) jednak można go wykonać w jakich tylko chcemy odcieniach. Na Instagramie znajdziemy wiele inspiracji na różowy albo błękitny smokey eyes.

Czego potrzebujesz do wykonania smokey eyes?

cień główny - w odcieniu w jakim chcesz wykonać makijaż,

cień neutralny - jasny, może być perłowy lub rozświetlający,

jasny, matowy cień,

cień w ciemnym kolorze - w klasycznym smokey eyes może to być czerń,

kredka do oczu,

baza pod cienie albo korektor pod oczy,

puchaty pędzel do rozcierania cieni,

zbity pędzelek do aplikacji,

Jak wykonać smokey eyes? Krok po krok

KROK 1

Zaaplikuj korektor bądź bazę pod cienie na cała powierzchnię skóry oka. Dzięki temu nałożone cienie lepiej się będą rozcierały oraz makijaż utrzyma się dłużej.

KROK 2

Nałóż lśniący, jasny cień w wewnętrznym kąciku oka i rozetrzyj go w zagłębieniu. Uważaj, by produkt nie przedostał się na ruchomą część powieki. Jasnym, matowym cieniem pomaluj górną część powieki aż do łuku brwiowego.

KROK 3

Wybierając coraz ciemniejsze kolory cieni (zaczynaj od najjaśniejszego do najciemniejszego) puchatym pędzelkiem delikatnie zaznaczaj załamanie powieki. Na sam koniec użyj najciemniejszego koloru - może być czarny albo kredka do oczu. Pamiętaj, by wszystkie rozetrzeć, by kolory przenikały między sobą. Ciemny cień zaaplikuj również w zewnętrznej części dolnej powieki.

KROK 4

Wybierz cień główny i zaaplikuj go na ruchomej powiece. Wybierz do tego zbity pędzelek, aby uzyskać bardziej intensywny kolor może wklepywać produkt w powiekę bez jego rozcierania. Tego samego koloru użyj na dolnej powiece.

Smokey eyes gotowe, pamiętaj by dobrze wytuszować rzęsy. Taki makijaż potrzebuje właściwej oprawy. Jeżeli chcesz możesz zaaplikować również eyeliner, całość zyska wtedy jeszcze bardziej dramatycznego wykończenia.

