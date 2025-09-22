Pielęgnacja włosów na jesień. Mycie w rytmie nastroju

Codzienna pielęgnacja włosów nie musi być pełna zasad i ograniczeń. HAIRMOJI stawia na swobodę i przyjemność, dając możliwość odkrywania, co najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom. Dzięki temu włosing staje się nie tylko efektywny, ale również prosty i szybki.

Mycie w rytmie nastroju

Podstawę pielęgnacji stanowią trzy szampony o różnych właściwościach. Sweet Cleans to łagodna propozycja do codziennego stosowania, która oczyszcza, koi skórę głowy i nadaje lekkość u nasady. Jednocześnie zapewnia odpowiednie nawilżenie, a włosy stają się miękkie i przyjemne w dotyku.

Dla osób potrzebujących mocniejszego oczyszczenia powstał Sour Power. Szampon usuwa wszelkie osady z włosów i skóry głowy, przygotowując pasma do dalszej pielęgnacji. Jednocześnie składniki kojące dbają, aby nie doszło do przesuszenia ani podrażnień.

Delikatniejszą alternatywą dla wrażliwców jest Fruity, czyli kremowy cowash. To metoda mycia włosów, w której zamiast tradycyjnego szamponu używa się kremowej emulsji, z jednej strony delikatnie oczyszczającej, a z drugiej nawilżającej. Fruity sprawdza się szczególnie wtedy, gdy skóra głowy jest przesuszona lub podrażniona. Nadaje włosom objętość, miękkość i przyjemny, owocowy zapach.

Każdy z tych szamponów odpowiada na inne potrzeby, od codziennej delikatności, przez dogłębne oczyszczenie, po kremową pielęgnację. Dzięki temu można dobrać produkt do aktualnego nastroju oraz kondycji skóry głowy i włosów.

Regeneracja na własnych zasadach

Linia HAIRMOJI oferuje również odżywki. Swoosh nadaje włosom lekkość i gładkość przy codziennym użyciu. Chill intensywnie regeneruje pasma zniszczone, rozjaśniane lub kręcone. Uniwersalna Tea Spill sprawdza się w każdej sytuacji, zapewniając równowagę i zdrowy wygląd.

Formuły odżywek oparto na zrównoważonych proporcjach trzech rodzajów składników: protein odbudowujących strukturę pasm, emolientów wygładzających i chroniących oraz humektantów przyciągających i zatrzymujących wilgoć. Dzięki temu każdy produkt daje widoczne efekty, niezależnie od typu włosów. Cały PEH zamknięty w jednej odżywce? To właśnie Hairmoji.

Stylizacja bez wysiłku

Dla osób z kręconymi włosami powstała odżywka bez spłukiwania Juicy. Aktywuje naturalny skręt bez skomplikowanych rytuałów. Odżywia i uelastycznia, ułatwiając formowanie, jednocześnie zachowując miękkość i naturalny wygląd. Wystarczy nałożyć produkt, wgnieść we włosy i cieszyć się sprężystymi, zdefiniowanymi lokami. To prosty sposób na piękne fale, które wyglądają naturalnie i zdrowo. Całość dopełnia delikatny, świeży aromat pomarańczy, który sprawia, że stylizacja staje się jeszcze przyjemniejsza.

Ciekawostka: Juicy sprawdza się również na włosach prostych – wystarczy nałożyć niewielką ilość na suche lub mokre pasma jako odżywkę bez spłukiwania. Efekt? Miękkie, wygładzone włosy bez obciążenia.

Wcierki sensoryczne

HAIRMOJI obejmuje również dwie wcierki do skóry głowy – rozgrzewającą i chłodzącą. On Fire delikatnie rozgrzewa skórę, zapewniając stymulację mikrokrążenia i pobudzenie. Dzięki połączeniu ekstraktów roślinnych oraz składników odżywczych, w tym peptydów, wspiera wzrost włosów, a przy tym daje wyraźnie odczuwalny efekt.

Cool Moon działa kojąco i odświeżająco, chłodząc skórę głowy. Doskonale sprawdza się po intensywnym dniu lub w sytuacjach, gdy skóra potrzebuje ukojenia, a włosy wzmocnienia. Jej skład, dzięki ekstraktowi z rozmarynu i peptydom, wspiera regenerację i równowagę, a efekt chłodu przynosi natychmiastową ulgę.

Oba warianty łączą pielęgnację z wyjątkowym doświadczeniem sensorycznym, zamieniając codzienność w relaksujący rytuał.