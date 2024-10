Pielęgnacyjna moc prosto z samego serca Bieszczad

To najlepsze róże to policzków na jesień. Taki makijaż pasuje do ciepłego swetra i wełnianego płaszcza

Zgodnie z zasadami chronobiologii, noc to czas, w którym skóra wchodzi w fazę intensywnej regeneracji. To właśnie wtedy, skóra najefektywniej wykorzystuje składniki aktywne, a procesy naprawcze przebiegają najszybciej. Olejanki Tyma Herbs, dzięki bogactwu naturalnych składników i zaawansowanych technologii, działają w harmonii z rytmem skóry, wspierając jej naturalne mechanizmy odnowy.

Siła ziół i nowoczesnych technologii

Olejanki Tyma Herbs łączą w sobie ziołowe ekstrakty, ekologiczne oleje, wysoko skoncentrowane olejki eteryczne, nowoczesne składniki aktywne, organiczny wosk pszczeli oraz witaminy. Skład każdej olejanki powstał w oparciu o wiedzę z zakresu fitoterapii, uzupełnioną o najnowsze składniki aktywne i odkrycia naukowe.

Zioła są przetwarzane w tradycyjny sposób, ręcznie zbierane, oczyszczane i naturalnie suszone. Dzięki temu można zachować najcenniejsze zawarte w nich substancje. Aby dodatkowo wzmocnić skuteczność olejanek ich autorka, Natalia Szymańska, wykorzystuje ekstrakty CO2, czyli silnie skoncentrowane wyciągi roślinne. Są one bardziej nasycone czynnymi związkami niż wyciągi wodno-glicerynowe. To, dlatego olejanki są niezwykle esencjonalne, a tym samym działają szybciej i skuteczniej, co jest prawdziwą innowacją wśród naturalnych produktów.

Zrównoważona pielęgnacja

Olejanki Tyma Herbs to prawdziwie wielofunkcyjne kosmetyki, które mogą z łatwością zastąpić krem, serum czy maseczkę. Co więcej, jedno opakowanie kosmetyku wystarcza na aż 5 miesięcy intensywnej kuracji! Olejanki idealnie nadają się także do pielęgnacji szyi i dekoltu oraz do codziennego masażu skóry.

Starannie wyselekcjonowane zioła przetwarzane są ręcznie, zgodnie z tradycyjnymi metodami. Każdy etap – od zbioru, przez naturalne suszenie, aż po przygotowanie do ekstrakcji – jest prowadzony z dbałością o zachowanie najcenniejszych właściwości roślin. To nie tylko hołd dla tradycji, ale także wyraz szacunku dla natury.

Opakowania olejanek, wykonane ze szkła i zakończone drewnianą zakrętką, idealnie wpisują się w filozofię świadomej pielęgnacji, łącząc dbałość o skórę z troską o środowisko. Tyma Herbs pokazuje, że pielęgnacja i ekologia mogą iść w parze, a piękno może być zarówno naturalne, jak i zrównoważone.

Jak wybrać olejankę dla siebie?

To zdecydowanie łatwiejszy proces niż może się wydawać. Są one oparte na specjalnie wyselekcjonowanych olejach, które składem chemicznym zbliżone są do warstwy tłuszczowej skóry i jednocześnie bardzo dobrze przyswajalne. W produktach Tyma Herbs są wykorzystywane ekologiczne i tłoczone na zimno oleje roślinne, które nie zapychają porów. Dzięki temu olejanki mogą być stosowane przy każdym rodzaju cery a odpowiednio dobrane pomagają skutecznie poradzić sobie z wszelkimi problemami skóry. Którą warto wybrać dla siebie?

Ziołowa Olejanka DZIKA odmładzająca (229 zł/50 ml). Świetny wybór dla skóry dojrzałej, naczyniowej i suchej. Zawiera zaawansowany technologicznie ekstrakt CO2 z Dzikiej Róży, witaminy C i E, olejki eteryczne i oleje z opuncji figowej, lnianki, dzikiej róży, granatu, masła Cupuacu. Ujędrnia, działa antyoksydacyjnie, opóźnia procesy starzenia się skóry, poprawia kondycję cery naczyniowej.

Ziołowa Olejanka ACHILLESA do zadań specjalnych (169 zł/50 ml). Ratunek dla wymagającej skóry. Odżywia, przywraca komfort, zwalcza szorstkość. Olejanka zawiera ziołowe ekstrakty z krwawnika, babki zwyczajnej, rumianku i dziurawca oraz najczystsze oleje z chia, tamanu oraz konopny. Masło Cupuacu działa jak odżywczy opatrunek, a 4 różne olejki eteryczne posiadają właściwości antyseptyczne, antybakteryjne i przeciwzapalne.

Ziołowa Olejanka RUMIANA łagodząca (229 zł/50 ml). Odpowiedź na problemy skóry z wypryskami, tłustej, mieszanej. Zawiera ekstrakty z rumianku, niecierpka i wierzbownicy, zaawansowany technologicznie ekstrakt CO2 z rozmarynu, Bisabolol, bakuchiol. Do tego oleje z tamanu, czarnuszki, piertruszki oraz olejki eteryczne z drzewa herbacianego, jałowca, rozmarynu i cynamonu. Dzięki tym składnikom skutecznie eliminuje niedoskonałości i zapobiega powstawaniu nowym. Działa silnie antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie, łagodząco i poprawia koloryt.

Ziołowa Olejanka NAGA nawilżająca (229 zł/50 ml). Odpowiednia dla skóry mieszanej, skłonnej do błyszczenia i powstawania zaskórników. Dzięki zawartości zaawansowanego technologicznie ekstraktu CO2 z malin, niacynamidu, skwalanu, a także ekstraktom z nagietka oraz olejom z tamanu, czy wiesiołka normalizuje produkcję sebum. Wykazuje działanie nawilżające i wygładzające. Świetnie sprawdza się w pielęgnacji skóry skłonnej do przetłuszczania się. Łagodzi skórę oraz chroni przed przedwczesnym starzeniem się.

Ziołowa Olejanka ŚWIĘTA regenerująca (229 zł/50 ml). Prawdziwy ratunek dla skóry suchej, zniszczonej, łuszczącej, odwodnionej a także po zabiegach kosmetycznych. W składzie zawiera m.in. zaawansowany technologicznie ekstrakt CO2 z rokitnika, a także wyciągi z dziurawca, kocanki oraz miks olejów, w tym m.in. z rokitnika, ogórecznika i konopny. Dzięki temu kosmetyk intensywnie nawilża, odżywia i pomaga w lepszej regeneracji skóry. Łagodzi oraz chroni przed nadmierną utratą wody.

Olejanka BIESZCZADY (189 zł/50 ml). Najbardziej uniwersalna i wszechstronna z olejanek, przeznaczona do pielęgnacji skóry kobiet i mężczyzn. W jej składzie znajduje się aż 19 unikalnych naturalnych składników. Wśród nich są dzikie bieszczadzkie zioła, ekologiczne oleje, wysoko skoncentrowane olejki eteryczne i organiczne surowce pszczele. Produkt można stosować na całe ciało. Radzi sobie ze spierzchniętą skórą na ustach, ma też właściwości chłodzące, dzięki czemu działa kojąco na oparzenia czy ukąszenia owadów. Oprócz tego pomaga w regeneracji skóry, dotlenia ją, wygładza jej strukturę a nawet zmniejsza pory i eliminuje zaskórniki.

Olejanka OCHRONNA DO UST SZYBKA REGENERACJA (69 zł/ 15ml) intensywnie nawilża, odżywia i łagodzi podrażnienia, przywracając komfort spierzchniętym, suchym ustom. Unikalna ziołowa receptura to połączenie ekstraktu z babki zwyczajnej, żywicy świerkowej, oleju z rokitnika, makadamia i słodkich migdałów, a także ekstraktu waniliowego, masła mango i eterycznego olejku pomarańczowego. Ten ziołowy skarb działa idealnie nie tylko na usta, ale także na inne suche partie skóry wymagające nawilżenia.

i Autor: materiał prasowy Tyma Herbs

