Pielęgnacyjne must have od kultowej, polskiej marki beauty

Nowa linia produktów do włosów to odpowiedź marki na najczęstsze wyzwania związane z pielęgnacją włosów i skóry głowy. Serię tworzy pięć nowych produktów: szampon, odżywka z wegańską alternatywą keratyny, ochronny spray do stylizacji, intensywnie regenerująca maska do włosów oraz pieniący pre-szampon oczyszczający stworzony z myślą o pielęgnacji skóry głowy, szczególnie w przypadku nadmiernego łojotoku.

Oczyszczający szampon dermatologiczny

Szampon opracowany z myślą o codziennej pielęgnacji skóry głowy i włosów. Zawarta w formule kombinacja kwasu mlekowego i naturalnego kompleksu cukrowego intensywnie nawilża, łagodzi podrażnienia i wspiera równowagę mikrobiomu, ograniczając przesuszenie oraz łuszczenie się skóry głowy. Dodatkowo wspomaga regulację wydzielania sebum, poprawiając kondycję skóry i przedłużając efekt świeżości.

i Autor: PH Doctor/ Materiały prasowe

Regenerująca odżywka do włosów z wegańską alternatywą keratyny

Regenerująca odżywka to codzienna pielęgnacja dla wszystkich typów włosów, szczególnie suchych, osłabionych i po koloryzacji. Rolę wegańskiej alternatywy keratyny pełni ekstrakt z ostropestu plamistego, który strukturalnie naśladuje naturalne białka keratynowe włosa. Dzięki temu integruje się z jego strukturą i uzupełnia ubytki w warstwie korowej oraz w kutikuli.

i Autor: Ph Doctor/ Materiały prasowe

Maska do włosów

Intensywnie regenerująca maska łączy nowoczesne składniki aktywne z naturalnymi olejami i technologią odbudowy wiązań keratynowych. Wzmacnia strukturę włosa od wewnątrz, przywracając mu gładkość, sprężystość i blask. Przeznaczona do włosów suchych, zniszczonych i po koloryzacji – już po pierwszym użyciu sprawia, że stają się miękkie, lekkie i mniej podatne na uszkodzenia oraz łamliwość.

i Autor: Ph Doctor/ Materiały prasowe

Squama Clean

Squama Clean to specjalistyczny preparat do pielęgnacji skóry głowy z problemem łojotoku, łupieżu czy nadmiernego rogowacenia. Łagodnie, ale skutecznie oczyszcza dzięki delikatnym surfaktantom, nie naruszając bariery hydrolipidowej. Zawarte w nim kwas salicylowy oraz capryloyl salicylic acid działają keratolitycznie, seboregulująco i przeciwzapalnie, wspierając usuwanie złogów keratynowych oraz redukcję łupieżu. Preparat normalizuje wydzielanie sebum, poprawia kondycję i komfort skóry głowy, pozostawiając ją odświeżoną i przygotowaną na dalszą pielęgnację.

i Autor: Ph Doctor/ Materiały prasowe

Thermo Glow

Thermo Glow to intensywnie odżywcza kuracja dla włosów narażonych na wysoką temperaturę. Formuła z hydrolizowanym kolagenem, proteinami sezamu oraz ekstraktami z pokrzywy, arniki i szałwii wzmacnia, regeneruje i wygładza włosy, jednocześnie chroniąc je przed uszkodzeniami termicznymi. Preparat nie obciąża pasm, zmniejsza ich łamliwość i nadaje zdrowy, jedwabiście gładki wygląd.

i Autor: Ph Doctor/ Materiały prasowe

Regenerująca maska do ust

Nawilżające błyszczyki w błyskawicznym tempie stały się bestsellerami marki, teraz dołącza do nich również regenerująca maska. Jej formuła została stworzona z myślą o intensywnej regeneracji, odżywieniu i ochronie ust. Doskonale sprawdza się przy suchości, spierzchnięciu, utracie miękkości, a także jako wsparcie pielęgnacyjne w trakcie terapii dermatologicznych. Zaawansowane składniki aktywne dogłębnie nawilżają, odbudowują naturalną barierę hydrolipidową i przywracają ustom jedwabistą gładkość. Obecność oleju z baobabu, ceramidów, trehalozy i witaminy B12 wspiera ich kondycję, zapewniając długotrwały komfort i zdrowy wygląd.