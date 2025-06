i Autor: materiały prasowe TK Maxx

Strefa mody

Kwiatowe motywy na lato – modne ubrania i dekoracje do domu

Letni sezon to doskonały moment, by wprowadzić do swojej garderoby i wnętrz więcej świeżości i lekkości. W sklepach TK Maxx można znaleźć szeroki wybór ubrań i dodatków z kwiatowymi wzorami – od zwiewnych sukienek, przez delikatne bluzki, po ażurowe sweterki, które świetnie wpisują się w letni klimat. Wśród dostępnych propozycji są także tekstylia do domu – kolorowe poduszki, miękkie narzuty czy dywaniki łazienkowe, które wprowadzą do pomieszczeń przytulną i wakacyjną atmosferę.