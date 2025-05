Podaruj mamie czas i elegancki zegarek

Idealne klapki i sandały? Sprawdź, co będzie w modzie!

GUESS GINGER GW0869L2 / GW0869L2 / GW0869L4

GW0869L2 wyróżnia się kopertą w odcieniu różowego złota, ozdobioną lśniącymi kryształkami, które podkreślają jego luksusowy charakter. Tarcza z subtelnym wzorem i delikatnie połyskującymi indeksami dodaje mu elegancji, a smukłe wskazówki harmonizują z całością kompozycji. Bransoleta to połączenie srebra i różowego złota, przeplatane dekoracyjnymi, błyszczącymi detalami. Model GW0869L1 oferuje natomiast złotą kopertę z zieloną tarczą o dekoracyjnym wykończeniu, a bransoleta łączy w sobie elementy klasycznego złota i srebra. Ta wersja kolorystyczna wprowadzi bardziej wyrazisty akcent do każdej stylizacji. Mamom, które cenią bardziej klasyczny i wszechstronny design, z pewnością spodoba się także wersja tego modelu w jednolitym odcieniu złota - GW0869L4. Zegarki z serii Ginger doskonale sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

GUESS MINI LUNA GW0842L2 / GW0842L3

Zegarki GUESS MINI LUNA to czysta elegancja w minimalistycznym, ponadczasowym wydaniu. Klasyczna, okrągła koperta ozdobiona jest wyrazistą, żłobioną lunetą, która dodaje kompozycji wyrafinowanego charakteru. Stalowa bransoleta typu mesh jest lekka i delikatna. Idealnie układa się na nadgarstku, zapewniając komfort noszenia. Całość uzupełnia przejrzysta tarcza z rzymskimi indeksami i subtelnym kryształkiem na godzinie 12. Model dostępny jest w odcieniach żółtego i różowego złota.

GUESS ISLA GW0865L2 / GW0865L1 / GW0865L3

Kolekcja GUESS ISLA to propozycja dla każdej mamy, która ceni klasyczny styl i wysublimowane detale. Zegarki z tej serii wyróżniają się elegancką kopertą, zdobioną kryształami, nadającymi całości biżuteryjnego wyrazu. Tarcza o perłowym wykończeniu harmonijnie współgra z delikatnymi indeksami, a smukła bransoleta idealnie dopasowuje się do nadgarstka. Modele z tej linii dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych - w tonacjach srebra, złota i różowego złota, pozwalając na idealne dopasowanie prezentu do stylu obdarowanej osoby.

GW0668L2

Model GUESS GW0668L2 to pomysł na elegancki prezent dla mamy, która lubi wprowadzać do swojego stylu szczyptę dyskretnego luksusu. Zegarek w całości utrzymany w złotej tonacji emanuje ponadczasowym szykiem, a jego nietuzinkowy design sprawia, że jest czymś więcej niż tylko czasomierzem. Prostokątna koperta o satynowym wykończeniu płynnie łączy się z dekoracyjną bransoletą, której ogniwa inspirowane są klasycznymi łańcuchami. Zdobienia w postaci rzędu cyrkonii przyciągają spojrzenia. Złota tarcza o jednolitej, szczotkowanej powierzchni zachwyca minimalistycznym podejściem do designu – bez zbędnych ozdobników, jedynie z delikatnymi indeksami godzinowymi i trzema wskazówkami. GW0668L2 doskonale sprawdzi się zarówno jako uzupełnienie codziennych stylizacji, jak i elegancki dodatek na większe wyjścia. Ten sam model dostępny jest również w odcieniu chłodnego srebra (GW0668L1).

GUESS GIA GW0683 L6

W tym modelu unikatowa koperta w kształcie podkowy ma pełnić rolę talizmanu szczęścia. Zdobiona lśniącymi kryształkami, w połączeniu z bransoletą w tonacji bicolor ze srebrnymi i złotymi ogniwami, tworzy nowoczesną, oryginalną kompozycję. Srebrna tarcza z delikatnym gradientem subtelnie podkreśla jego wyrafinowany charakter. Ten zegarek będzie doskonałym wyborem zarówno na eleganckie przyjęcia, jak i do codziennych stylizacji, dodając im niepowtarzalnego charakteru. To idealny upominek, który stanie się osobistym amuletem pełnym elegancji i dobrego stylu.

GW0022L1 / GW0022L2 / GW0022L3

Subtelne, a zarazem wyraziste – modele z tej linii to idealna harmonia pomiędzy klasyką a nowymi trendami. Okrągła koperta ozdobiona kryształkami dodaje im efektu glamour, a przejrzysta tarcza z delikatnym szlifem słonecznym podkreśla ich wyrafinowany charakter. Bransoleta o smukłej formie i precyzyjnie zaprojektowane detale czynią ten zegarek wyjątkowym dodatkiem zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Modele dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych – klasycznym srebrze, złocie oraz różowym złocie, dzięki czemu można idealnie dopasować zegarek do indywidualnego stylu naszej mamy.

GW0861L2

Model GW0861L2 to zegarek dla kobiet, które lubią błyszczeć – nie tylko od święta. Połączenie srebra i złota tworzy wyrafinowaną kompozycję o biżuteryjnym charakterze. Lśniąca tarcza w kolorze szampana, ozdobiona rzymskimi cyframi, dodaje mu klasycznej elegancji, a rząd subtelnych kryształków na pierścieniu koperty podkreśla jego luksusowe oblicze.

GW0869L4

Okrągła koperta ozdobiona połyskującymi kryształkami podkreśla przepych i luksusowy charakter tego zegarka. Tarcza z tłoczonym logo 4G tworzy efekt głębi i dodaje mu wyrazistego stylu, charakterystycznego dla marki GUESS. Smukłe wskazówki oraz delikatne indeksy harmonijnie dopełniają całość. Złota bransoleta wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i komfort noszenia. To doskonały wybór dla mamy, która kocha efektowne akcesoria.

GW0740L2

Model GW0740L2 wyróżnia się niebanalnym wzornictwem i oryginalnym zestawieniem detali. Prostokątna koperta w złotym odcieniu perfekcyjnie komponuje się z tarczą w głębokim, hipnotyzującym, szmaragdowym odcieniu. Bransoleta z plecionych ogniw przyciąga uwagę swoim nietuzinkowym splotem, przypominającym wystawną biżuterię. To idealny wybór na prezent z okazji Dnia Mamy dla każdej kobiety, która lubi stylowe i nieoczywiste akcenty w swoich dodatkach.

