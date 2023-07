Podaruj swojej skórze moc nawilżenia

Letni must have w Twojej szafie. Przegląd najważniejszych trendów sezonu

Sesderma OCEANSKIN to kompleksowa linia dermokosmetyków rekomendowana dla skóry potrzebującej głębokiego nawilżenia. Produkty z tej linii zawierają bogactwo składników aktywnych pochodzących głębi mórz i oceanów. Zawierają one: siprulinę, morski kolagen, elastynę, wyciąg z wodorostów, ekstrakt z kawioru oraz ekskluzywny kompleks Hydrases (będący połączeniem czterech naturalnych olejków: arganowego, z nasion Limnanthes alba, kiełków pszenicy i awokado), masło shea i masło kokum. W linii OCEANSKIN, podobnie jak we wszystkich dermokosmetykach Sesderma, zastosowano również nanotechnologię, która maksymalizuje efektywność i przenikanie składników aktywnych, m.in. spiruliny i wyciągu z kawioru.

„Kluczem skuteczności działania dermoskosmetyków Sesderma są zarówno składniki aktywne jak i technologia. Marka wykorzystuje w preparatach nanotechnologię, która umożliwia przenoszenie składników aktywnych zamkniętych w nanosomach do najgłębszych warstw skóry. Linia OCEANSKIN jest idealnym przykładem działania nanotechnologii pod kątem dogłębnego nawilżenia skóry” mówi - Anna Kwaśnik, Head of Marketing

SKŁADNIKI AKTYWNE Z MORZA:

Spirulina to alga morska w szmaragdowozielonym kolorze. Dla kosmetyki najcenniejsza jest Spirulina Plantesis, a jej działanie na skórę można porównać do działania serum lub ampułki zawierających skoncentrowane składniki aktywne – już po pierwszym zastosowaniu widać poprawę kondycji skóry. Dzięki zawartości przeciwutleniaczy i witamin (między innymi E i B) spirulina wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, neutralizuje wolne rodniki, chroniąc skórę przed przedwczesnym starzeniem się. Działa także łagodząco, przeciwzapalnie i antyalergicznie oraz wzmacnia naczynia krwionośne. Dodatkowo pomaga odbudować naturalny płaszcz hydro-lipidowy skóry, między innymi, dzięki zawartości kwasu gamma-linolenowego (GLA).

Ekstrakt z kawioru jest składnikiem aktywnym, który zwiększa nawilżenie skóry, wypełniając drobne zmarszczki, a jednocześnie zmniejszając stany zapalne i chroniąc ją przed uszkodzeniami spowodowanymi przez stres oksydacyjny. Zawarte w nim kwasy Omega-3 pomagają wzmacniać barierę ochronną skóry, blokując utratę wody i korzystnych składników, jednocześnie łagodząc podrażnienia. Pielęgnacja z ekstraktem z kawioru zwiększa elastyczność i jędrność skóry.

Kolagen morski jest pozyskiwany przede wszystkim ze skóry i łuski ryb. Współczynnik pH preparatu kolagenowego jest bardzo zbliżony do naturalnego odczynu skóry i ma on strukturę podobną do kolagenu ludzkiego, cechując się przez to wysoką przyswajalnością. Podstawowe jego działanie polega na przywróceniu optymalnego nawilżenia i jędrności skóry oraz jej głęboką regenerację. Stosowany zewnętrznie wytwarza na powierzchni naskórka ochronny film, zabezpieczając go przed zanieczyszczeniami z zewnątrz oraz utratą wody. Kolagen morski działa też łagodząco na skórę (przyspiesza gojenie się) i skutecznie przeciwdziała objawom starzenia.

OCEANSKIN żel oczyszczający 200 ml; ok. 84 zł

OCEANSKIN serum liposomowe 30 ml; ok. 198 zł

OCEANSKIN krem odżywczy 50 ml; ok. 195 zł

TRÓJSTOPNIOWA PIELĘGNACJA

Linia Sesderma OCEANSKIN pomaga kompleksowo zadbać o skórę. Na początek zaczynamy od żelu oczyszczającego, który idealnie sprawdzi się do codziennego oczyszczania oraz demakijażu, ponieważ eliminuje wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, pozostawiając skórę czystą, miękką i nawilżoną. Kolejnym krokiem jest serum. Ma ono postać lekkiej emulsji i jest doskonałe w pielęgnacji skóry tłustej lub wrażliwej, potrzebującej nawilżenia. Trzeci produkt z linii OCEANSKIN to odżywczy krem, który doskonale otuli skórę w ciągu dnia, może być też stosowany na noc w celu przywrócenia optymalnego nawilżenia. Dzień po dniu, skóra odzyskuje miękkość, staje się gładsza, wypełniona i promienieje zdrowym blaskiem.

