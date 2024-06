Podaruj tacie czyste piękno - wyjątkowe prezenty na Dzień Ojca

Kultowy płyn micelarny od Garnier. Kosmetyk, który podkreśla hasło: (Green) Beauty for all!

Mężczyźni chętniej wybierają produkty do pielęgnacji, które działają ekspresowo, czyli błyskawicznie koją, nawilżają, lub wręcz przeciwnie - dodają skórze energii. Każdy kosmetyk musi być wyjątkowo praktyczny, szybko się wchłaniać i nie zostawiać tłustej warstwy. Dlatego świetnym wyborem na Dzień Taty są kremy o działaniu anti-aging, które jednocześnie poprawiają sprężystość skóry, nawilżają i odżywiają. Warto pamiętać, że zupełnie inne wymagania mają panowie, którzy decydują się na zarost. Pielęgnacja brody jest absolutnym hitem wśród współczesnych mężczyzn, a w ofercie Douglas nie brakuje produktów, które zapewniają jej schludny i elegancki wygląd. Gdy jednak nie mamy pewności co do preferencji pielęgnacyjnych, zawsze dobrym wyborem są perfumy. Wszystkie te produkty znajdziemy w stacjonarnych oraz internetowych perfumeriach Douglas, gdzie dzięki usłudze Click & Collect można skorzystać z darmowej dostawy. Nowym rozwiązaniem jest Click & Collect Express, które umożliwia zamówienie produktu online z odbiorem perfumerii w ciągu 2 godzin. To usługa, która została wprowadzona do całej sieci kilka tygodni temu, w odpowiedzi na zainteresowanie klientów. W Douglas skorzystamy też z porad profesjonalnych konsultantów, którzy pomogą dobrać produkty na miarę. Aby ułatwić wybór prezentu na Dzień Ojca przygotowaliśmy zestawienie propozycji, które z pewnością zachwycą każdego Tatę.

CLINIQUE FOR MEN SUPER ENERGISER SPF 40

Żel do twarzy Clinique for MenSuper Energizer™ SPF 40 kupisz w Douglas w supercenie 239 zł/50 ml

To jest to, czego naprawdę pragną mężczyźni w pielęgnacji. Przyjemnej konsystencji, rześkiego zapachu i błyskawicznego działania. I właśnie ten lekki, żelowy krem w stu procentach spełnia te oczekiwania. Natychmiast nawilża oraz dodaje skórze energii jak filiżanka espresso, ale utrzymuje ten stan nawet do 12 godzin. Kosmetyk zawiera m.in. kofeinę, która pobudza krążenie oraz połączenie kwasu hialuronowego, gliceryny i trehalozy o działaniu nawilżającym. Dodatkowo kosmetyk dzięki zawartości filtra SPF 40, witaminy C i E chroni skórę przed szkodliwym działaniem środowiska i wolnymi rodnikami, dzięki czemu spowalnia jej starzenie się. Z kolei ekstrakt z bicza morskiego pomaga łagodzić i zmniejszać stany zapalne.

BALMAIN SIGNATURE MEN’S LINE OLEJEK DO BRODY

Olejek do brody Balmain Signature Men's Line kupisz w Douglas za 455 zł/30 ml

Doskonały wybór dla mężczyzn z zarostem. Współczesny „Drwal” bardzo dba nie tylko o wygląd brody, ale także o jej kondycję. Ten olejek łączy w sobie doskonałe właściwości pielęgnacyjne oraz przyjemne doznania. Wbrew pozorom ma lekką i nietłustą konsystencję, a w składzie m.in. olej arganowy, glicerynę i pantenol. Dzięki nim produkt działa odżywczo, a jednocześnie kojąco. Z jego pomocą można także ułożyć zarost, więc zastępuje kosmetyki do stylizacji. Szybko się wchłania, nie zostawia śladów i pozostawia przyjemny drzewny zapach, co jest jego dodatkowym atutem.

BIOTHERM HOMME FORCE SUPREME YOUTH ARCHITECT CREAM

BIOTHERM HOMME Force Supreme Youth Architect Cream kupisz w Douglas w supercenie 311 zł/50 ml

Już po kilku aplikacjach tego kremu poprawia się kondycja skóry, a po czterech tygodniach stosowania zmarszczki i bruzdy znacznie się wygładzają. To świetny krem dla mężczyzn, którzy poszukują szybkiej i naprawdę skutecznej pielęgnacji anti-ageing. Jego aktywna formuła Force Supreme od Biotherm zawiera kompozycję wyselekcjonowanych składników, które wnikają w głąb cery, aby korygować 5 głównych oznak starzenia. Krem ma przyjemną konsystencję, szybko się wchłania i nie klei. Oprócz działania przeciwzmarszczkowego przyjemnie koi podrażnioną skórę i pozostawia ją dogłębnie nawilżoną na długi czas. Przywraca jej też młodzieńczy blask.

SHISEIDO MEN TOTAL REVITALIZER LIGHT FLUID

SHISEIDO MEN Total Revitalizer Light Fluid kupisz w Douglas w supercenie 340 zł/70 ml

Przeciwzmarszczkowy kosmetyk o wyjątkowo lekkiej formule. Działa na pięć głównych oznak starzenia się skóry. Zawiera kompleks olejków z otrębów ryżowych, ekstrakt z bławatka i ekstrakt z nasion tsubaki. Dzięki takiemu połączeniu składników pomaga spłycić zmarszczki, przeciwdziała wiotczeniu i matowieniu skóry, a także przywraca jej jędrność i gładkość. Krem szybko się wchłania, nie lepi i zapewnia 48 godzin intensywnego nawilżenia. Kosmetyk ma także świeży zapach, łączący w sobie m.in. nuty cytrynym bergamotki, werbeny oraz bambusa, dzięki czemu zapewnia skórze zastrzyk energii.

DR IRENA ERIS PLATINIUM MEN AGE POWER EXTREME

DR IRENA ERIS Platinum MenAge Power Extreme Krem kupisz w Douglas w supercenie 115 zł/50 ml

Przeciwzmarszczkowy krem dla skóry dojrzalej. Silnie ujędrnia, napina i zapobiega zmianom konturu twarzy związanym z upływem czasu. W jego składzie znajduje się kompleks peptydu i protein ze słodkich migdałów, co pobudza naturalne mechanizmy obronne skóry w walce z procesem starzenia oraz stymuluje do naprawy. Z kolei olej z pestek brzoskwini i witamina E przywracają jej gładkość. Po nałożeniu kremu skóra jest bardziej napięta, jędrna i sprawia wrażenie bardziej wypoczętej. Kosmetyk ma delikatną, lekką konsystencję i nie pozostawia tłustej warstwy. Po aplikacji wyczuwalny jest przyjemny zapach, który daje długotrwałe uczucie odświeżenia. Krem jest idealny do każdego rodzaju cery, nawet dla wrażliwej.

GISADA TITANIUM EAU DE PARFUM

Wodę perfumowaną GISADA Titanium kupisz w Douglas w supercenie 556 zł/100 ml

Choć wybór perfum nie zawsze jest prosty, te trafiają w gust większości mężczyzn. Tegoroczna nowość szwajcarskiej marki Gisada charakteryzuje się dużą intensywnością, a jednocześnie świeżością, dzięki czemu kompozycja doskonale nadaje się zarówno na co dzień, jak i wieczorne wyjścia. Zapach otwierają nuty pieprzu, szałwii, bylicy i kardamonu, które płynnie przechodzą w lawendową woń, zmiksowaną ze skórą, drzewem sandałowym i cedrowym. Całość podbijają nuty głębi, czyli irys, wanilia, bób tonka, paczula oraz jodła. Z pewnością jest niebanalny i niezwykle aromatyczny.

