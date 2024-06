i Autor: Shutterstock

Kwiaty, które kwitną latem

Te kwiaty hodowała moja babcia w PRL-u, a teraz robię to ja. Czerwiec to najlepsza pora na sadzenie malwy! Kroję chleb i zalewam go wodą! Odżywka do malwy

Malwy to kwiaty, które dawniej były bardzo popularne. W PRL-y praktycznie każdy hodował je na działkach i w przydomowych ogródkach. Z czasem malwy straciły wiele na swojej popularności i dzisiaj nie są już tak często spotykane. Są to jednak pięknie kwiaty, które zdecydowanie warto mieć w swoim ogrodzie. Czerwiec i lipiec to najlepsza pora na ich sadzenia. Zasadź teraz malwy i podlej je tą domową odżywką, a w przyszłym sezonie będziesz mieć przepiękne kwiaty, które będą zachwycać kwiatostanem.