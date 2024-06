Zalewam wodą i po tygodniu podlewam pomidory. Dzięki tej domowej odżywce rosną jak szalone. Krzaczki obsypują się owocami. Nawóz do pomidorów

Genialny trik na mrówki - Sypnij to wokół mrowiska i pozbądź się problemu na lata!

Uprawa pomidorów w Polsce nie jest wymagającym zadaniem. Zarówno klimat, jak i gleby w naszym kraju sprzyjają tej roślinie. Jeśli chcesz, aby latem krzaczki w Twoim ogródku warzywnym obsypały się dorodnymi, czerwonymi owocami zapewnij roślinom sporą ilość składników odżywczych. Tu warto stosować nawozy bogate w: azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, bor oraz miedź. Dzięki nim mogą prawidłowo się rozwijać, zdrowo rosnąć i wytworzyć mocne korzenie. W zasadzie czerwiec jest jednym z ostatnich momentów na odżywienie pomidorów przed zbiorami. A który nawóz do pomidorów sprawdzi się w czerwcu najlepiej? Ja od lat stosuję domową odżywkę, dzięki której pomidory rosną jak szalone, a w lipcu zbieram pełne kosze czerwoniutkich owoców. Jak ją przygotować?

Domowy nawóz do pomidorów z cebuli

Do przygotowania ekologicznego nawozu do pomidorów potrzebujesz 50 dag resztek cebuli i czosnku oraz 10 litrów wody. Cebulę i czosnek należy pokroić w drobne kawałki, a następnie zalać wodą i odstawić w zacienione miejsce na 7 dni. Po tym czasie całość trzeba wymieszać. Ciecz powinna być przezroczysto-brunatna – właśnie taki nawóz jest gotowy do użycia. Teraz wystarczy tylko rozcieńczyć 100 ml odżywki na 1 litr wody i podlać swoje krzaki pomidorów.