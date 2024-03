Podróż po ogrodach Rzymu zamknięta we flakonie. Te perfumy odkryją przed Tobą nieznane doznania. Dymna herbata i uwodzicielski jaśmin

To najpiękniejszy makijaż oczu na świecie. Dodaje zmysłowości i podkreśla seksapil. Jak go zrobić?

Zapachy zamknięte zostały w charakterystycznych dla rodziny perfum Valentino flakonach z tłoczeniem nawiązującym do rzymskiej architektury, a jednocześnie będących hołdem dla Valentino Rockstud, czyli modeli butów wysadzanych ćwiekami.

Valentino Born In Roma Green Stravaganza dla Niej

Perfumy Valentino Born in Roma Green Stravaganza urzekają kwiatowo-ambrową kompozycją. Głowę zapachu stanowi nieoczywista, dymna herbata Lapsang Souchong, która jest wyrazista i nadaje zapachowi elegancji i wyrafinowania. W sercu perfum znajdziemy absolut jaśminu, który określić możemy jako bogaty i słodki. To on pozwala poczuć się jak podczas spaceru włoskimi, miejskimi ogrodami. Stanowi on też o nowoczesności zapachu. Bazą dla perfum jest natomiast słodka i kremowa wanilia, dzięki której kompozycję określa się jako niezwykle ekstrawagancką. To właśnie te nuty sprawiają, że perfumy są odpowiednie zarówno na dzień, jak i na wieczór. Nowy zapach od Valentino pozwala na wyrażanie siebie w wyjątkowy sposób, jest inspirowany wolnością. To propozycja stworzona dla kobiet, które chcą się wyróżnić.

Valentino Born In Roma Green Stravaganza dla Niego

Valentino Born In Roma Green Stravaganza w wersji dla mężczyzn jest kompozycją typu fougère, którą określić można jako ziemistą i mokrą. Łączy ona również ambrowe nuty, nadające zapachowi elegancji i wyrafinowania. W głowie perfum znajdziemy orzeźwiającą kalabryjską bergamotkę, która pobudza do działania. Sercem zapachu jest aromatyczna kawa, podkreślająca indywidualność i dodająca pewności siebie. W bazie perfum Valentino znajdziemy natomiast wetywerię z Haiti. Perfumy pozwalają na przeniesienie się myślami do letniego poranka, który spędzamy we włoskich ogrodach, Zapach ma przynosić uczucie spokoju, który pozwala na skoncentrowanie się na sobie i doznanie uczucia wolności.

Born In Roma Green Stravaganza są uzupełnieniem rodziny zapachów Born in Roma, do których obecnie należą również:

Valentino Born In Roma Donna/Uomo,

Valentino Born In Roma Donna/Uomo Intense,

Valentino Born In Roma Yellow Dream,

Valentino Born In Roma Coral Fantasy

i Autor: Materiały prasowe Valentino

