Podwójna moc serum w jednej pompce. Eliksir młodości od L’Oréal Paris

Nowe serum łączy kremową fazę z peptydami pro‑kolagenowymi z lekką, złocistą emulsją zawierającą kompleks 21 składników aktywnych. Takie połączenie zapewnia jednoczesne działanie ujędrniające, regenerujące, rozświetlające i wyrównujące koloryt skóry. Badania potwierdzają, że regularne stosowanie serum przez 8 tygodni pozwala cofnąć widoczność zmarszczek nawet o 5 lat oraz znacząco poprawić jędrność i blask.

TWÓJ BIOLOGICZNY WIEK, NIE RÓWNA SIĘ WIEKOWI TWOJEJ SKÓRY

Wraz z wiekiem tempo odnowy komórkowej stopniowo zwalnia, przez co skóra gorzej usuwa martwe komórki naskórka i traci swoją naturalną, młodzieńczą kondycję. To powszechne odczucie wśród kobiet po 50. roku życia: różnica między tym, jak wyglądamy, a tym, jak młodo się czujemy, wynika z biologii skóry. Z wiekiem spada metabolizm komórkowy, a na skórze pojawiają się widoczne oznaki starzenia: zmarszczki, wiotkość i utrata blasku. Dodatkowo proces ten przyspieszają czynniki zewnętrzne, przez co skóra starzeje się szybciej niż wskazuje na to wiek biologiczny.

Tempo odnowy komórkowej jest stabilne w młodym wieku, ale po 50. roku życia gwałtownie spada, ponieważ komórkom zaczyna brakować energii. Skutkuje to mniejszą produkcją nowych komórek i gromadzeniem martwych komórek na powierzchni, a proporcja żywych komórek wyraźnie maleje.

EFEKT 40 LAT BADAŃ NAD REGENERACJĄ SKÓRY

Innowacja Le Duo narodziła się jako efekt 40 lat badań nad utrzymaniem komórek Episkin. Aby zachować ich żywotność, naukowcy analizowali mechanizmy energetyczne komórek, co doprowadziło do odkrycia kluczowej roli NAD+ – cząsteczki odpowiadającej za metabolizm i regenerację, której poziom z wiekiem naturalnie spada. Prace nad utrzymaniem żywotności Episkin pokazały, że wspieranie NAD+ może pomóc odwracać procesy starzenia na poziomie komórkowym. Tak narodził się koncept serum, które nie tylko działa na powierzchni, ale realnie wzmacnia energię i funkcje komórek skóry.

Ekspertka L’Oréal Paris, dr Ivana Stanković, dermatolog, podkreśla wyjątkowość naukowego podejścia:

„W nowoczesnej dermatologii nie chcemy już tylko maskować zmarszczek – chcemy zrozumieć, dlaczego powstają. Kluczem jest energia wewnątrz naszych komórek, która z wiekiem słabnie. Formuła serum Le Duo to efekt 40 lat badań nad regeneracją skóry. Naukowcy zainspirowali się składem specjalnej ‘pożywki’, która w laboratoriach służy do utrzymania komórek skóry w idealnej formie. To unikalny koktajl 21 składników, który wspiera poziom NAD+, czyli naturalnego ‘paliwa’ komórek. Dzięki temu skóra nie tylko otrzymuje dawkę witamin i minerałów, ale dostaje sygnał do realnej odnowy. W połączeniu z peptydami, które działają jak budulec, formuła ta uderza w 10 oznak starzenia jednocześnie. Efekty widać zarówno w poprawie gęstości skóry, jak i w jej blasku na zewnątrz – to nowoczesna regeneracja zamiast zwykłego maskowania objawów”.

Serum Le Duo jest testowane dermatologicznie, zatwierdzone przez międzynarodową radę dermatologów L’Oréal Paris i odpowiednie dla skóry wrażliwej. Marka podkreśla, że choć produkt opracowano z myślą o skórze dojrzałej, warto sięgać po niego wcześniej, aby wspierać naturalne procesy odnowy zanim starzenie stanie się widoczne.

TECHNOLOGIA EPISKIN

L’Oréal Paris od lat rozwija technologie rekonstrukcji skóry, takie jak Episkin, które pozwoliły marce zrezygnować z testów na zwierzętach już w 1989 roku. Dziś te same zaawansowane modele służą do testowania i doskonalenia innowacji takich jak Age Perfect Serum Le Duo. To kolejny krok w stronę tworzenia formuł, które łączą skuteczność, bezpieczeństwo i naukową precyzję.

i Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe

i Autor: L’Oréal Paris/ Materiały prasowe