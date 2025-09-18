Pokaz Bytom – 80-lat sztuki krawiectwa

Na wybiegu pojawili się przedstawiciele świata kultury i sztuki – twórcy, którzy swoją wrażliwością i osobowością nadali prezentacji autentyczny, ludzki wymiar. Ich obecnośćprzypomniała, że moda to nie produkt, lecz forma ekspresji, a ubranie może być językiem, którym opowiadamy własne historie.

Kolekcja Bytom była hołdem dla naturalnego piękna proporcji ludzkiego ciała. Zamiast chować sylwetkę pod ciężarem geometrycznych form, Dyrektor Kreatywny Marcin Zukowski podkreślili jej harmonię i szlachetność – tak jak czynili to dawni mistrzowie sztuki. W proporcjach garnituru można było odnaleźć echo kanonu piękna, który od antyku przez renesans aż po współczesną sztukę pozostaje symbolem równowagi i ponadczasowości.

Sylwetki zaprezentowane w kolekcji podczas pokazu powstały przy współpracy i w opraciu o tkaniny dostarczone przez renomowanego producenta tkanin Vitale Barberis Cannonico, który nieprzerwanie od 25 lat współpracuje z marką Bytom przy realizacji najwyższej jakości garniturów.

„W świecie, gdzie moda coraz częściej staje się jednorazową inscenizacją, Bytom proponuje powrót do źródeł – do tego, co autentyczne i trwałe. Tak jak sztuka nie potrzebuje algorytmów, by poruszać, tak styl nie potrzebuje trendów, by być zauważony” – komentuje marka.

Pokaz był również symbolicznym podsumowaniem 80-letniej historii Bytomia. To osiem dekad krawieckiej tradycji, ale jednocześnie punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Marka nie zatrzymuje się na pielęgnowaniu dziedzictwa – poszerza je o nowe interpretacje klasyki, otwarte także na kobiece spojrzenie na garnitur, dawniej postrzegany jako atrybut męskiej siły, pokazując, że ponadczasowa elegancja nie ma płci.

Nie bez znaczenia była oprawa wydarzenia. W przestrzeni sztuki współczesnej ubrania stały się nie tylko modą, ale instalacją – manifestem stylu, który trwa. Optymistyczna,starannie skomponowana ścieżka dźwiękowa nadawała całości rytm święta, a transmisja live na ekranach zewnętrznych pozwoliła uczynić pokaz doświadczeniem wspólnym – zarówno dla zaproszonych gości, jak i przypadkowych przechodniów.

Bytom przypomina, że w świecie pełnym chwilowych trendów i powierzchownych narracji, elegancja pozostaje aktem odwagi i wolności. To marka, która nie goni za uwagą – zasługuje na nią dzięki jakości, konsekwencji i głębokiemu osadzeniu w wartościach.

i Autor: Filip Okopny/ Materiały prasowe

i Autor: Marcin Kmieciński/ Materiały prasowe