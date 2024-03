i Autor: Materiały prasowe FOREO

Strefa beauty

Pokaż nogi! Na czym polega depilacja IPL i dla kogo jest polecana?

Depilacja IPL już wiele lat temu zrewolucjonizowała rynek. To wyjątkowo skuteczna metoda pozbywania się włosów, którą przeprowadzisz w domowym zaciszu. Dodatkowo, w przeciwieństwie do klasycznych depilatorów, jest praktycznie bezbolesna. Marka FOREO przedstawia swoje najnowsze dziecko – wyjątkowe urządzenie do depilacji światłem.