Polki pokochały ich ubrania. Teraz mają nową kolekcję

Motyw przewodni sezonu „Future Layers”, zachęca do odkrywania sztuki warstwowego ubioru z kontrastowych materiałów, takich jak wełna merino, techniczny nylon i PUFFERTECH. Projekty wyróżniają się funkcjonalnością, ponadczasową sylwetką oraz charakterystyczną dla Uniqlo U paletą barw - z dominującym indygo, głęboką zielenią bazylii i nasyconą śliwką.

Wysoce funkcjonalna odzież wierzchnia

Lekka, ciepła i praktyczna izolacja PUFFERTECH pojawia się zarówno w damskiej parce, jak i męskiej bluzie o krótszej, zaokrąglonej linii - dając swobodę stylizacji niezależnie od płci.

Parka BLOCKTECH Utility oferuje szereg praktycznych rozwiązań, w tym regulowany kaptur, wzmocniony daszek i podwójną listwę zapięcia. Natomiast płaszcz Oversized Single Breasted, dzięki eleganckiej sylwetce w kształcie litery A, łączy nowoczesny design z funkcjonalnością, w tym z hydrofobową powłoką chroniącą przed lekkim deszczem.

Warstwowe połączenie kontrastowych tkanin

Kardigan Merino Blend High Neck i sukienka 3D Knit Merino Blend Dress subtelnie podkreślają linię sylwetki, a sukienki i swetry z jagnięcej wełny zapewniają miękkość i ciepło. W kolekcji znalazły się także damskie koszule z rozcięciami po bokach oraz model Utility Oversized z praktycznymi detalami inspirowanymi outdoorowym stylem. Zestawienie tonów i faktur materiałów nadają całości wyrafinowanego charakteru.

W ofercie znajduje się 14 modeli damskich, 19 męskich oraz 3 akcesoria, przy czym większość projektów została zaprojektowana jako genderless.

R&D w Paryżu

Centra badawczo-rozwojowe UNIQLO analizują globalne trendy, nowe materiały oraz rozwijają koncepcje i projekty odpowiadające zmieniającym się potrzebom klientów. Obok jednostek w Tokio, Szanghaju, Nowym Jorku i Los Angeles, paryskie R&D stanowi serce zespołu projektowego Uniqlo U. To miejsce, gdzie światowej klasy projektanci i konstruktorzy, z doświadczeniem w renomowanych domach mody, współtworzą przyszłość LifeWear.

