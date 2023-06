Pomaganie jest super. Zobacz, jak możesz pomóc i ty

To najbardziej skuteczny kosmetyk na zmarszczki. Potrafi wygładzić istniejące już bruzdy. Musisz go przetestować

W 2022 Klubowicze Super-Pharm przekazali aż 4 483 325 punktów na organizacje charytatywne, które zostały wymienione na darowizny rzeczowe dla Rak`n Roll, Akogo? i Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. W ramach tej pomocy udało się podarować ponad 5600 produktów chemii gospodarczej, środków higieny osobistej i kosmetyków do pielęgnacji!

„W Super-Pharm wierzymy, że pomaganie nie tylko jest Super, ale naprawdę jest ważne. Dlatego w ramach Klubu umożliwiamy zbieranie punktów, które niosą realną pomoc. Każda złotówka przeznaczona na zakupy w drogeriach Super-Pharm to 1 punkt. Wszystkie punkty zgromadzone w Klubie możecie przekazywać na rzecz wspieranych przez nas organizacji charytatywnych. To właśnie dzięki Waszym punktom Super-Pharm zapewnia realne wsparcie potrzebującym! Pomaganie jest super!” – podsumowuje akcję Marta Romanowicz, reprezentująca program lojalnościowy Klub Super-Pharm.

Super-Pharm, by zachęcić do przekazywania swoich punktów na rzecz potrzebujących, nagrało specjalny film podsumowujący projekt. Można zobaczyć go na stronie superpharm.pl, YouTube i wkrótce w aplikacji.

Dla organizacji pożytku publicznego, każda pomoc rzeczowa ma znaczenie – zwłaszcza, gdy w czasie inflacji wzrosły wszystkie koszty ich prowadzenia. Wystarczy mały gest, by pomóc im funkcjonować. Zbierając punkty w czasie zakupów, możemy zamienić je w darowiznę na pomoc rzeczową. „Punkty zbierane w Klubie Super-Pharm są ważną pomocą dla organizacji takich jak nasza. Dzięki temu, że je przekazujecie, otrzymujemy od Super-Pharm pomoc rzeczową niezbędną do wspierania dzieci chorych na nowotwory oraz ich rodziny. Dziękuję i zachęcam do jak najczęstszego przekazywania punktów w Klubie Super-Pharm na rzecz organizacji pomocowych” – dodaje Rafał Różewicz, Specjalista ds. Komunikacji i promocji Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową".

Agnieszka Mirowska, kierowniczka projektu „Łeb do Słońca” Rak`n Roll zwraca uwagę jeszcze na aspekt psychologiczny takiej pomocy. „W trakcie choroby i leczenia onkologicznego złe samopoczucie fizyczne łączy się ze słabą formą psychiczną. Zatroszczenie się o swoje ciało, zadbanie o wygląd poprawia samopoczucie, dodaje mnóstwo energii i motywuje do działania! Produkty, które otrzymaliśmy od Super-Pharm wykorzystaliśmy między innymi podczas rak’n’rollowych warsztatów pielęgnacyjnych i makijażowych. To czas, gdy nasze Podopieczne mogą oderwać się od codzienności związanej z chorobą i leczeniem. Spotkanie z kobietami o podobnym doświadczeniu ma w sobie również element wspólnotowy i terapeutyczny - dużo łatwiej jest przechodzić przez chorobę, gdy nie jest się w tym doświadczeniu samotnie. Z otrzymanych produktów stworzyliśmy także urodzinowe upominki dla Podopiecznych programu Łeb do Słońca!. Okazały się ogromną niespodzianką, sprawiły wiele radości i były powodem wzruszeń. Wszyscy Podopieczni programu otrzymali też paczki ze środkami czystości i artykułami higienicznymi – to duża pomoc w chorobie, bo odciąża budżet domowy i wspiera w codziennym życiu”.

Jedna z podopiecznych podkreśliła, jak ważne są z pozoru małe gesty w trakcie leczenia. „Kosmetyki, które otrzymałam od Fundacji dały mi siłę do wyjścia z łóżka, pomalowania się i odzyskania kobiecości w trudnym czasie choroby, nawet jeśli musiałam przebywać w domu. Warsztaty makijażowe, w których wezmę udział, pomogą mi w tym jeszcze bardziej! Kosmetyki do pielęgnacji, które dostałam na urodziny były trafione w dziesiątkę, a przesyłka ze środkami czystości była realną pomocą. Dzięki niej, nie musiałam kupować produktów potrzebnych w domu, a zaoszczędzone pieniądze mogłam przeznaczyć na leczenie onkologiczne – mówi Anna, Podopieczna programu Łeb do Słońca!

Do podziękowań przyłącza się, Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”, która pomaga osobom po ciężkich urazach, w śpiączce.

Każda złotówka wydana w drogeriach Super-Pharm to 1 punkt w Klubie. Warto o tym pamiętać i przekazywać punkty na organizacje charytatywne po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Super-Pharm lub na stronie wwww.superpharm.pl/klub/charity.