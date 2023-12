Pomysły na udane prezenty

Zestawy pełne rozmaitości

Komplet kosmetyków dla ciała, czy dobrany do potrzeb cery? To zawsze świetny pomysł, bo w jednym zestawie mamy produkty, które zapewniają nam kompleksową pielęgnację. W ofercie marki Yves Rocher znajdziemy wiele propozycji na prezent w różnych przedziałach cenowych, co zdecydowanie ułatwia świąteczne zakupy. Na uwagę z pewnością zasługują zestawy z tegorocznych limitowanych edycji. Tym razem do wyboru mamy linie: Zmrożone liczi o słodkiej, otulającej woni oraz Zimową herbatę, w której czuć aromat rozgrzewających, korzennych przypraw. Obie serie idealnie wpisują się w zimowy klimat i sprawiają, że zwykła pielęgnacja zyskuje znacznie przyjemniejszy charakter.

i Autor: Materiały prasowe Yves Rocher

Do wyboru mamy zestawy z żelem pod prysznic i do kąpieli, żelem do mycia rąk i kremem do rąk (84,70 zł) a także mniejsze, idealne na drobny upominek z miniaturką żelu pod prysznic i kremem do rąk (26,90 zł). Dla największych fanek limitowanych edycji Yves Rocher warto też polecić komplety miniaturek (49,90 zł). W takim zestawie znajduje się żel pod prysznic, peeling i mleczko do ciała w niewielkim formacie a do tego balsam do ust z masłem Shea, który wygładza nawet najbardziej spierzchniętą skórę warg.

Hit nie tylko dla włosomaniaczek

Zadbane, piękne i lśniące pasma jak po wyjściu od fryzjera to marzenie każdej z nas. Aby choć odrobinę się spełniło wystarczy zestaw kosmetyków od Anwen (79,99 zł). Zawiera trzy produkty, które zapewniają idealną pielęgnację nawet bardzo wymagającym włosom! Szampon Hair Me More delikatnie oczyszcza skórę głowy, a dzięki hydrolizowanym proteinom ryżowym zwiększają tez objętość pasm. Włosy są więc nie tylko odświeżone i lśniące, ale także odbite od nasady. W składzie szamponu znalazły się też sok z aloesu i gliceryna, które zapewniają im odpowiednie nawilżenie oraz pochodna lukrecji, zapobiegająca nadmiernemu wydzielaniu sebum. W zestawie znajduje się też maska Nothing Sili, która zawiera roślinne zamienniki silikonów. Są to m.in. estry masła shea i pochodna oleju kokosowego, a także naturalny olej babassu oraz z nasion brokuła. Wygładzają włosy aż po same końce i dogłębnie je nawilżają. Od razu po spłukaniu maski pasma pięknie lśnią i wyglądają zdrowo. Aby jednak uzyskać absolutny efekt „wow” warto użyć trzeciego kosmetyku z zestawu, czyli serum na końcówki Happy Ends. Wystarczy niewielka ilość, by wygładzić nawet najbardziej niesforne kosmyki i zadbać o przesuszone końce. W jego składzie zawarte są m.in. oleje z czarnego bzu, wiesiołka, czy brokuła a także masła m.in. babassu i cupuacu. Taki bogaty skład sprawia, że serum błyskawicznie odżywia włosy i poprawia ich elastyczność. Tworzy też na powierzchni pasm film, który zabezpiecza je przed rozdwajaniem, a dzięki lanolinie chroni też przed szkodliwym działaniem niskich temperatur. Co więcej, serum ma lekką formułę, więc nie obciąża nawet cienkich włosów. Ten zestaw to więc zimowy must-have!

i Autor: Materiały prasowe Anwen

Aloesowe niespodzianki

Wśród tegorocznych propozycji na prezent nie może zabraknąć dedykowanych setów do pielęgnacji skóry. Naprzeciw potrzebom wychodzi marka Yumi. W tym roku dostępne są m.in. zestawy, składające się z toniku i kremu do twarzy (49,99 zł). Ich skład jest oparty na aloesowej bazie, z której słynie marka. To właśnie ten składnik sprawia, że kosmetyki mogą być stosowane niemal przy każdym rodzaju cery. Aloes działa bowiem łagodząco i nawilżająco, a w połączeniu z innymi składnikami aktywnymi gwarantuje także działanie upiększające! Dla miłośników aloesowych kosmetyków marka Yumi przygotowała szeroką ofertę soczystych zestawów kosmetyków do ciała, włosów lub twarzy idealnie zapakowanych na prezent. Zestawy dostępne na hebe.pl

i Autor: Materiały prasowe YUMI

Flakon pełen ciepła

Jednym z najprzyjemniejszych upominków pod choinką są z pewnością perfumy. Jednak często cena wymarzonego flakonu dosłownie zwala z nóg. Dlatego warto zajrzeć na stronę madeinlab.pl. Ten perfumiarski koncept oferuje zamienniki najsłynniejszych perfum. Mamy więc tu zarówno wody inspirowane kultowymi kompozycjami Chanel, Dior, czy Paco Rabanne, które łatwo dobierzemy dzięki praktycznemu przewodnikowi po zapachach. Perfumy są dostępne w eleganckich, przezroczystych flakonach o pojemności 100 ml (49,99 zł), a wiele z nich można kupić także w postaci wygodnych perfumetek (19,99 zł/33 ml).

Spośród perfum warto wybierać teraz zwłaszcza te o ciepłych czy orientalnych nutach, które idealnie sprawdzają się zarówno na chłodne dni, jak i eleganckie, wieczorne wyjścia. Tu z pewnością na uwagę zasługują nowości, np. Made In Lab 130, inspirowany zapachem Lancôme Hypnose. To bardzo wyrafinowane połączenie soczystych owoców ze zmysłową wonią lilii, paczuli i jaśminu, dopełnione nutami bursztynu i piżma. W Made in Lab pojawił się też odpowiednik Givenchy L'Interdit Rouge oznaczony numerem 140. Ta kwiatowo-orientalna kompozycja zawiera m.in. nuty grejpfruta, kwiatów pomarańczy, heliotropu i wanilii. Jest zmysłowa i jednocześnie bardzo elegancka. W sam raz na zbliżające się Święta!

i Autor: Materiały prasowe Made in Lab