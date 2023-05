Popularny sklep z ubraniami podniesie sporo ceny? Kogo będzie na to stać?? Warto skorzystać z wyprzedaży póki są. Boska sukienka na lato za mniej niż 100 zł

Zara podnosi ceny! Nowa pani prezes zapowiada zamiany. To koniec ubrań za 100 zł?

Sklepy z ubraniami przechodzą ostatnio dość trudny okres. Wpierw pandemia, która zmieniła zasady robienia zakupów, przez co jeszcze więcej klientów przeniosła się do świata online, a teraz szalejąca inflacja i podwyżki, które utrudniają funkcjonowanie na dotychczasowym poziomie cenowym. Niektóre sklepy zamykają swoje placówki lub zmieniają politykę firmy. Na pierwszy krok zdecydował się miedzy innymi H&M, a na drugi Zara. Doniesienia nie są optymistyczne, jak w z nich wynika Zara może podnieść swoje ceny i stać się luksusowym sklepem dla bogatych. Jak napisał portal businessinsider.com.pl podnoszenie cen w Zarze jest nie tylko skutkiem inflacji ale właśnie zmiany polityki firmy. Nowa pani prezes grupy Inditex (do niej należą takie sklepy jak Zara, Massimo Dutti, Bershka oraz Stradivarius) Marta Ortega Perez chce, aby Zara stała się sklepem dla klientów premium. To zupełnie inne podejście, do tej pory Zara była sklepem dla średniozamożnych mieszkańców dużych miast. W Polsce cieszy się ogromną popularnością.

Końcówka sezonowych wyprzedaży Zara. Warto skorzystać bo niedługo może być już dużo drożej

Obecnie w sklepach stacjonarnych oraz online trwają wielkie, sezonowe wyprzedaże. To już ostatni dzwonek, by upolować moden ubrania w niskich cenach. Biorąc pod uwagę zmianę polityki cenowej Zary to może być ostatnia chwila, by kupić ich produkty. Hitem wyprzedaży Zary może okazać się piękna i modna sukienka na lato 2023 którą po obniżce kupisz w cenie 99,90 zł. To zwiewny fason w letnie wzory, nam kojarzy się z wakacjami na Santorini oraz letnią beztroską. Sukienka z wyprzedaży Zary idealnie będzie współgrać ze sportowymi butami lub Twoimi ulubionymi sandałami.

i Autor: Materiały prasowe Zara

