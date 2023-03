Poszła do kosmetyczki na paznokcie. Ta przerażona odesłała ją natychmiast do lekarza. Manikiurzystka uratowała jej życie

Stylistka zauważyła na jej paznokciu czarną kreskę

Manikiurzystka podzieliła się historią, którą przytrafiła się jej w czasie pracy w mediach społecznościowych. W ten sposób chciała przestrzec i jednocześnie uświadomić internautki na temat czerniaka, tego jak może wyglądać ten groźny nowotwór i co powinno zaniepokoić. Pewnego razu do salonu kosmetycznego Jean Skinner przyszła kobieta, która od razu poprosiła o nałożenie ciemnego lakieru do paznokci. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że klienta Jean chciała w ten sposób zakryć zmianę, która pojawiła się na płytce jej paznokcia. Gdy manikiurzystka zobaczyła czarną kreskę, bardzo się zaniepokoiła. Zaleciła swojej klientce, aby ta od razu poszła do lekarza.

Czarna kreska na paznokciu to czerniak

Okazało się, że swoją czujnością uratowała jej życie. - Zadzwoniła do mnie, żeby mi powiedzieć, że to był bardzo agresywny czerniak, który już rozprzestrzenił się na węzły chłonne. Jej rokowania nie są dobre - napisała na Facebooku Jean Skinner. Manikiurzystka zaznaczyła również, że kobieta już wcześniej pokazywała te zmianę innym stylistkom paznokci jednak one sugerowały, że to prawdopodobnie krwiak lub oznaka niedoborów wapnia, czym ją uspokajały. - Wczesna diagnoza może zmienić wszystko - podsumowała kosmetyczka.