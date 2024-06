Powitaj lato ze swoimi ulubiony kosmetykami

Nawilżenie skóry – z zewnątrz i od wewnątrz

Nawodnienie jest ważne zarówno dla skóry, jak i ciała, szczególnie w wysokich temperaturach w miesiącach letnich. Produkty marki Waterdrop mogą sprawić, że nawet nawodnienie będzie smaczniejsze, dzięki naturalnym aromatom wody, które nie zawierają cukru. Wypróbuj zestaw degustacyjny Waterdrop Microdrink z czterema różnymi smakami wzbogaconymi witaminami. Sięgnij także po piękną limitowaną edycją szklanej butelki na wodę Waterdrop Glass Ocean, z którą picie odpowiedniej ilości wody będzie niezwykle łatwe i przyjemne!

Nawadniając organizm od wewnątrz, nie możemy zapominać również o nawilżeniu samej skóry. Produkty Sol de Janeiro są uwielbiane na całym świecie. Sięgnij po zestaw Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Jet Set, by mieć swoje ulubione produkty zawsze pod ręką.

A co z nawilżeniem skóry w ciągu dnia? W miesiącach letnich przyda się woda termalna w sprayu La Roche-Posay Eau Thermale, która między pomoże ukoić i zregenerować skórę.

i Autor: materiały prasowe Avene

Makijaż bez granic

Nieodłącznym elementem lata jest celebracja życia – festiwale, spędzanie czasu z przyjaciółmi nad wodą, imprezy w mieście. Wszystko to zachęca nas do wyrażania siebie poprzez ubiór lub makijaż, niezależnie od płci.

Oczywiście zaczynamy od odpowiednich podstaw dla świeżej skóry! Jeśli chcesz, aby Twój podkład utrzymywał się dłużej, użyj wysokiej jakości bazy witaminowej BOBBI BROWN oraz korektora, który nada makijażowi dodatkowego blasku. Idealnie sprawdzi się do tego korektor Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Concealer.

Dwa produkty do makijażu, bez których nie możesz rozpocząć lata, to rozświetlacz i róż do policzków. Pierwszy nada cerze zdrowej świetlistości, a drugi nada policzkom soczystego rumieńca. Aby uzyskać boski blask, sięgnij po kultowy Estée Lauder Bronze Goddess, a policzki zwieńcz kremowym różem Bobbi Brown Pot Rouge For Lips & Cheeks. Czym byłoby lato bez odrobiny koloru? Porzuć neutralne odcienie i wypróbuj neonowy róż, zieleń, błękit lub fiolet. Wodoodporny eyeliner w kontrastującym kolorze Lancôme Lash Idôle będzie świetnym wyborem, aby do swojego makijażu wprowadzić więcej kolorów!

Aby uzyskać jeszcze większy efekt wow, wybierz również niekonwencjonalny kolor ust! Co powiesz na viralowy błyszczyk Squirt Plumping Gloss Stick marki MAC Cosmetics? Nadaje ustom olśniewający połysk i wywołuje subtelne mrowienie na ustach, które dodaje delikatnie je powiększa dzięki ciepłym i chłodzącym składnikom.

i Autor: materiały prasowe MAC

Perfumy dla każdego

Nie jest już prawdą, że perfumy są tylko damskie lub męskie. Każdy z nas preferuje inny zapach i nie ma powodu, by nadal trzymać się społecznych konwenansów. Dlatego wiele osób sięga dziś po perfumy unisex, których zapach przywodzi na myśl ulubione wspomnienia.

Wybierz się z nami do Hawany z żywym zapachem NOVELLISTA Vanilla Club, inspirowanym powieścią Miguela de Carrión. Te perfumy natychmiast przeniosą Cię na ulice miasta, gdzie powietrze miesza się z zapachem kubańskiego tytoniu.

Wyrażanie emocji – radosnych i smutnych – to esencja BYREDO Lil Fleur. Perfum, które stały się wyrazem odwagi, szczerości i potencjału. Inspiracją do ich stworzenia był odurzający, tętniący życiem świat młodych ludzi, który jest pełen radości, ale i trudności.

Jednak każda deszczowa chmura kiedyś odejdzie, a promienie słońca ogrzeją otaczającą przyrodę. Woda toaletowa unisex Maison Margiela REPLICA When the Rain Stops utrwala te chwile w swojej kompozycji zapachowej. Jego tony przypominają, że słońce zawsze wzejdzie ponownie. A wraz z nim tęcza.

Obecnie perfumy unisex są również produkowane przez dobrze już znane gwiazdy świata perfum, takie jak Tom Ford ze swoim TOM FORD Oud Minérale. Ten zapach jest inspirowany spotkaniem pustyni z morzem, gdzie przygoda spotyka się z tajemnicą i zaprasza do jej odkrywania.

Hermés również postawił na przygodę, tworząc HERMÈS Parfums-Jardins Collection à Cythère. Perfumy, pachnące jak ogród pełen światła, zapraszają nas na Kythirę - malowniczą grecką wyspę, która była inspiracją dla nie jednego artysty.

i Autor: materiały prasowe Notino

Wkłady uzupełniające do dezodorantu? Dlaczego nie!

Kiedy temperatury na zewnątrz rosną, to oczywiste, że bardziej się pocimy, a nasze zużycie dezodorantów wzrasta. Tego lata sięgnijmy więc po dezodoranty z wkładem!

Naturalne dezodoranty Wild, wbrew swojej nazwie, nie są przeznaczone wyłącznie dla miłośników dzikiej przyrody. Są delikatne dla skóry, cudownie pachną i pozostawiają uczucie świeżości na skórze przez cały dzień. Ten efekt zapewni ci dezodorant Wild Jasmine & Mandarin Blossom.

Sensacja na TikTok’u – Sol de Janeiro również postawiła na stałe dezodoranty z możliwością wymiany wkładu. Ich dezodorant w sztyfcie Sol de Janeiro Rio Deo '40 bez soli aluminium oczaruje Cię kwiatowym zapachem Cheirosa '40.

Jeśli nie jesteś fanem dezodorantów w sztyfcie, Welleda oferuje również wkłady do dezodorantów w sprayu, szczególnie dla fanów cytrusowych zapachów. Wkład do dezodorantu Weleda Citrus sprawi, że poczujesz orzeźwiający dotyk natury i będziesz mogła nadal używać swojego ulubionego dezodorantu. Inną opcją jest sięgnięcie po tzw. dezodorant roll-on, którego świetnym przykładem jest HAAN Margarita Spirit. Jego skład nie blokuje naturalnych procesów zachodzących w organizmie i pomaga odżywić skórę.

i Autor: materiały prasowe Notino

Peptydy – jak włączyć je do swojej pielęgnacji?

Chociaż popularność peptydów wzrosła dopiero w ostatnich latach, te niemal cudowne aminokwasy są częścią kosmetyków od ponad 50 lat. Spełnij z nami swój sen nocy letniej o pięknej skórze oraz lśniących włosach i dodaj peptydy do swojej rutyny razem z nami!

Dla pięknej cery jak z magazynu sięgnij po serum do twarzy Medik8 Oxy-R Peptides. Nie zapomnij o kremach łączących peptydy i przeciwutleniacze, naszym ulubionym jest Biotherm Blue Peptides Uplift Cream Rich. Nawet baza pod makijaż może być doskonałym źródłem peptydów. Aby uzyskać idealnie wygładzoną skórę i długotrwały makijaż, wypróbuj Grown Alchemist Anti-Pollution Primer.

Zastosowanie peptydów nie kończy się na skórze,. Można teraz znaleźć również w produktach do włosów. Spray demineralizujący K18 Peptide Prep wyciąga nawet trudne do usunięcia osady mineralne z włosów i przywraca im lśniący wygląd i utraconą elastyczność. Natomiast The Ordinary Multi-Peptide Lash and Brow Serum zadba o intensywne odżywienie brwi i rzęs, a efekty – zwiększoną objętość i zdrowszy wygląd – będziesz mogła zaobserwować już po 4 tygodniach.

i Autor: materiały prasowe Notino