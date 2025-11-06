Powrót do klasyki i świeżość Clean Girl - jesienne inspiracje makijażowe

Klasyczna Elegancja z Jesiennym Twistem

Makijaż inspirowany klasyką to przede wszystkim precyzja i wyrafinowanie. Myśląc o klasyce, widzimy ikony stylu z czerwonymi ustami, perfekcyjną kreską i delikatnie podkreślonym okiem. Jesień wnosi do tej palety cieplejsze tony i subtelniejsze wykończenia.

Cera: Zamiast mocnego matu, postaw na satynowe lub naturalnie rozświetlone wykończenie. Podkład powinien wyrównywać koloryt skóry, ale wciąż wyglądać jak druga skóra. Korektor strategicznie użyty pod oczy i na niedoskonałości zapewni świeży wygląd. Delikatne konturowanie bronzerem o ciepłym odcieniu podkreśli rysy twarzy, a odrobina różu w odcieniu brzoskwini lub dusty rose doda zdrowego rumieńca.

Oczy: Klasyczna czarna kreska eyelinerem wciąż jest w modzie, ale jesienią możemy ją zmiękczyć brązowym lub grafitowym odcieniem. Cienie do powiek utrzymane w neutralnej palecie beżu, brązu, taupe czy złota dodadzą głębi spojrzeniu. Możesz zdecydować się na jednokolorowy cień na całej powiece lub delikatne smoky eye z użyciem matowych brązów. Nie zapomnij o wytuszowaniu rzęs – długie i gęste rzęsy to podstawa klasycznego makijażu oczu.

Usta: To tutaj możemy zaszaleć z jesiennymi kolorami! Klasyczna czerwień w burgundowym, winnym lub ceglastym odcieniu będzie idealna na wieczór. Na co dzień możesz wybrać pomadki w odcieniach nude z domieszką różu lub brzoskwini, a także modne w tym sezonie ciemne róże i jagodowe fiolety. Pamiętaj o precyzyjnym konturze ust – to klucz do eleganckiego wykończenia.

Catrice - SOFT EMBRACE – PIĘKNO, KTÓRE CZUĆ JAK OBJĘCIE

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni rośnie pragnienie spokoju, ciepła i piękna, które jest tak samo delikatne, jak wygląda. Nowa limitowana edycja SOFT EMBRACE zapewnia właśnie to: miękkie tekstury, stonowane odcienie i komfortowe uczucie na skórze. Odżywcze formuły wzbogacone ceramidami i masłem shea łączą się z naturalnymi odcieniami, kremowymi różami i subtelnym blaskiem – idealnymi do łatwych, eleganckich stylizacji na co dzień i przytulnych chwil pomiędzy.

Minimalistyczny design, komfort w każdym dotknięciu – SOFT EMBRACE to cicha forma piękna. Kolekcja, która nie musi krzyczeć, aby się wyróżnić, ale pozostawia trwałe wrażenie dzięki miękkości, lekkości i subtelnej elegancji.

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

