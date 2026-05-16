Powrót do radości tworzenia, czyli nowa kolekcja szczotek Olivia Garden Fingerbrush Inner Child

Inner Child to świeża interpretacja uwielbianej szczotki Olivia Garden Fingerbrush, inspirowana dziecięcą wyobraźnią i pierwszymi fryzjerskimi eksperymentami. Kolorowa, pełna energii kolekcja przypomina o tym, że kreatywność rodzi się z radości i swobody. Marka zachęca do odkrywania w sobie wewnętrznego dziecka, udowadniając, że najlepsze pomysły powstają wtedy, gdy pozwalamy sobie nieco puścić wodze fantazji.

Kolory budzące wspomnienia

Bubble Blue, Lollipop Pink, Snuggle Purple i Turbo Blue – cztery wyjątkowe odcienie oddają emocje i wspomnienia związane z dzieciństwem. Bubble Blue, czyli świeży błękit beztroski, niczym obraz bezchmurnego nieba. Lollipop Pink przywołuje słodki róż pełen energii i radości. Snuggle Purple to otulający fiolet, symbol ciepła i wyobraźni, Turbo Blue zaś – intensywny niebieski dla tych, którzy zawsze celują wysoko. Każdy kolor to inna emocja, inna historia i inna inspiracja do tworzenia. Cztery nowe odcienie szczotek, po raz pierwszy w wersji z kontrastującymi detalami, już są dostępne w salonach fryzjerskich zaprzyjaźnionych z marką Olivia Garden.

Funkcjonalność, którą pokochały miliony

Fingerbrush Inner Child zachowuje wszystkie zalety kultowego modelu Olivia Garden. Szczotka dzięki specjalnie wyprofilowanemu kształtowi dopasowuje się do głowy, zapewniając komfortowe i przyjemne rozczesywanie. Za sprawą delikatnego włosia dzika i nylonowych igieł z kuleczką ułatwia masaż skóry głowy poprawiający mikrokrążenie. Dodatkowo działa wygładzająco poprzez domknięcie łusek i redukcję puszenia się. Lekki, ergonomiczny design sprzyja komfortowej pielęgnacji na co dzień – stylizację włosów podczas suszenia zaś ułatwia wyjmowany szpikulec.