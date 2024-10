Poznaliśmy największe trendy i bestsellery beauty na sezon jesień/zima

Za nami jesienny Sephora Press Day. Sprawdziliśmy nowości, jakimi będą rozpieszczać nas marki beauty dostępne w Sephorze.

Jesień to czas, gdy większość marek prezentuje swoje świąteczne zestawy prezentowe i kalendarze adwentowe. W tym roku na szczególną uwagę zasługuje marka Benefit Cosmetics, której zestawy Cię oczarują. Wybierz opakowanie chipsów wypełnione kosmetycznymi bestsellerami lub puszkę z ulubionymi produktami. Zwieńczeniem świątecznej kolekcji jest kalendarz adwentowy w formie koszyka na zakupy.

Marka Too Faced zaprezentowała swój nowy podkład. Born This Way Soft Matte Foundation to matowy podkład tuszujący o stopniowanym kryciu, od średniego po całkowite i trwałej formule regulującej wydzielanie sebum. Hitem tegorocznej edycji Sephora Press Day były produkty makijażowe od Rabanne Makeup oraz Valentino Beauty.

Mini Palette od Rabanne Makeup to paleta wysokonapigmentowanych cieni do powiek. Mają one wegańską formułę, która zapewnia do 10 godzin trwałości koloru, uczucie komfortu, wysokie nasycenie pigmentami oraz uczucie drugiej skóry.

Hitem tegorocznej jesieni może okazać się nocny peeling kwasowy od marki PHLOV. OVERNIGHT PEELING to innowacyjna esencja, inspirowana koreańską pielęgnacją, łącząca w sobie zalety nawilżającego serum i złuszczającego toniku. Nowatorska forma kosmetyku i biotechnologiczne zaawansowane składniki w połączeniu z naturalnymi ekstraktami zapewniają maksymalną skuteczność przy delikatnym i odżywczym działaniu.

Do polskiej Sephory zawitała także marka ghd. Good Hair Day to producent produktów do pielęgnacji włosów z siedzibą w Leeds w Wielkiej Brytanii. Hitem marki są świetnie prostownice, które nie niszczą włosów i kosmetyki do stylizacji, które utrzymają w ryzach każdą fryzurę.

Marka Drunka Elephant przygotowała coś dla miłośników witaminy C. C-Luma™ Hydrabright Serum zmniejsza widoczność przebarwień i śladów po wypryskach, poprawia wygląd skóry i redukuje niedoskonałości, jednocześnie zapewniając natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie.

Podczas wydarzenia sprawdziliśmy świąteczne nowości od Sephora Collection. W tym roku bestsellerami mogą okazać się kolorowe palety cieni do powiek o spektakularnej pigmentacji oraz nowa formuła kultowej pomadki Cream Lip Stain. To matowa pomadka, która otula usta ultracienką warstwą koloru, ultra matową, ultra napigmentowaną. Rezultat makijażu, który zapewnia sukces od ponad 10 lat, pozostaje ten sam.

i Autor: materiał prasowy PHLOV

i Autor: materiał prasowy Rabanne