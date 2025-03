Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa w pielęgnacji. Idealne zabiegi kosmetyczne dla zabieganych

Wiosną nie tyko przyroda budzi się do życia. Wraz z większą ilością promieni słonecznych również my zyskujemy energii. Jak, tylko nasze organizmy uporają się ze zmianą pory roku i przesileniem wiosennym, mamy więcej siły i ochoty do działania. Do dobry czas, by przygotować swoją skórę na nadchodzące lato. W pielęgnacji warto wprowadzić formuły rozświetlające oraz nawilżające. Oto sekret pięknej skóry na wiosnę.

Polska marka BasicLab wprowadziła do swojej oferty pierwsze maseczki. Zamknięte w luksusowych pojemnikach maseczki BasicLab pomogą Ci w codziennej rutynie pielęgnacyjnej.

"Maski do twarzy BasicLab to zaawansowane dermokosmetyki, które wyróżniają się wśród konkurencyjnych produktów wysokimi stężeniami składników aktywnych. Działają jak domowe zabiegi kosmetyczne, dzięki którym możesz spotęgować efekty dotychczasowej pielęgnacji lub szybko zaspokoić potrzeby skóry. Są niezastąpione zarówno przed ważnymi wydarzeniami, jak i wtedy, gdy Twoja cera wymaga dodatkowego wsparcia".

Kojąca maska do twarzy, szyi i dekoltu, 10% kompleksu hydroepidermalnego, 0,05% czystego peptydu łagodzącego, witamina B12, Łagodzenie i Wyciszenie

Maska kojąca o kremowo – żelowej konsystencji działa jak łagodzący kompres, natychmiastowo redukując podrażnienia i zaczerwienienia. Już od pierwszego użycia widocznie wycisza i regeneruje skórę. Zawarte w formule składniki aktywne, poza działaniem kojącym, efektywnie wspierają kondycję bariery hydrolipidowej, co pomaga zapobiegać przyszłym podrażnieniom.

Nawilżająca maska do twarzy, szyi i dekoltu, 5% Trehalozy, 2% Ektoiny, Kwas hialuronowy, Nawodnienie i Wygładzenie

Maska nawilżająca o kremowo-żelowej konsystencji zapewnia skórze wielopoziomowe nawilżenie i ogranicza naskórkową utratę wody (TEWL), zmniejszając ryzyko ponownego przesuszenia. Już po pierwszym użyciu odczuwalnie redukuje uczucie ściągnięcia i nadwrażliwości spowodowane odwodnieniem naskórka. Produkt pomaga szybko przywrócić prawidłowy poziom nawilżenia i odpowiednią sprężystość, wyraźnie poprawiając ogólną kondycję skóry.

Normalizująca maska do twarzy, szyi i dekoltu, 10% Fermentu ryżowego, 2% BHA, CICA, Zwężenie i redukcja

Maska normalizująca o zastygającej, kremowo-żelowej konsystencji to must-have dla skór mieszanych i tłustych, skłonnych do niedoskonałości. Zaawansowana formuła działa jak kompleksowy zabieg domowy, który zwęża i odblokowuje pory, reguluje wydzielanie sebum oraz łagodzi zmiany mikrozapalne. Dzięki obecności prebiotyków i postbiotyków maska nie tylko działa na istniejące, lecz także zmniejsza tendencję do powstawania nowych niedoskonałości poprzez wsparcie równowagi mikrobiomu.

Rozświetlająca maska do twarzy, szyi i dekoltu, 8% Etylowanej Witaminy C, 4% PHA, Ergotioneina, Rozjaśnienie i Rewitalizacja

Maska rozświetlająca o kremowo - żelowej konsystencji skutecznie wyrównuje koloryt skóry i zmniejsza oznaki zmęczenia. Zapewnia natychmiastowy efekt bankietowy w postaci gładszej, sprężystej i odświeżonej skóry, idealne przygotowanej pod makijaż. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym stymuluje procesy naprawcze i zmniejsza negatywne skutki stresu oksydacyjnego.