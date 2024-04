i Autor: Materiały prasowe EISENBERG

Strefa beauty

Prezentacja wyjątkowego produktu SPF. To prawdziwie wszechstronna pielęgnacja przeciwstarzeniowa na dzień, oferująca potrójną ochronę

Prezentacja nowości EISENBERG Paris odbyła się 22 marca 2024 roku w Warszawie, na samym szczycie kultowego Skylinera w przestrzeni LOOK UP! Zaproszeni dziennikarze i influencerzy mieli okazję przetestować nowość marki – THE IDEAL PROTECTION oraz poznać rekomendowany program pielęgnacyjny w połączeniu z ANTI SRESS TREATMENT.