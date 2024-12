Prezenty, które znaczą więcej za mniej

Zestawy Far Away, które nigdy nie wychodzą z mody

Luksusowe perfumy, które uwalniają wyjątkowość każdej z nas… brzmi jak marzenie? Podaruj sobie lub bliskiej Ci osobie Far Away Beyond The Moon – zjawiskowy zapach z najwyższym stężeniem olejków, który uwodzi i hipnotyzuje. Nuty kwiatu Belle de Nuit otulą Cię tajemniczym aromatem, przyciągając uwagę i sprawiając, że każdy będzie chciał poznać sekret Twojego zapachu.

A może szukasz czegoś, co doda Ci blasku podczas niepowtarzalnych okazji? W tym przypadku świetnie sprawdzi się zestaw Far Away Glamour. To kompozycja dla niezależnych, pewnych siebie kobiet. Czarne piżmo, wanilia i kwiat pomarańczy tworzą zapach, który emanuje elegancją i tajemniczością. Oba zestawy zamknięte są w pięknych opakowaniach, zawierających również balsam do ciała, który przedłuży trwałość perfum i dodatkowo nawilży skórę. Cena: od 99,99 zł.

Kosmetyki dla Twojej drugiej połówki…jabłka!

Dodaj szczyptę radości do tych świąt i podaruj swojej drugiej połówce niekończącą się przyjemność pielęgnacji z kosmetykami o słodkim zapachu jabłek i czarnych wiśni. Ta wyjątkowa linia została przygotowana specjalnie z myślą o nadchodzących świętach. Prawdziwie kompleksowa kuracja otula ciało i rozpieszcza zmysły. Znajdziesz w niej uniwersalny krem 3w1, dwa balsamy do ciała, krem do rąk oraz żel do mycia ciała – wszystko, czego potrzeba, by poczuć się wyjątkowo i zadbać o skórę. Cena: od 10,99 zł.

Dla tych, którzy preferują słodko–pikantne aromaty, Avon przygotował także kolekcję Piernikowe Love, która pachnie zupełnie jak świeżo upieczone, świąteczne ciasteczka. Brzmi pysznie, prawda? W zestawie znajdziesz kremowy żel pod prysznic, mydło w płynie i aromatyczną mgiełkę do ciała. Cena: od 11,99 zł.

Fani słodkich aromatów z pewnością ucieszą się z zestawu o zapachu owoców leśnych w czekoladzie. Płyn do kąpieli i balsam do ciała rozgrzeją zmysły w długie zimowe wieczory, przynosząc chwile pełne błogiego relaksu. Cena: od 9,99 zł.

Drobiazgi, które dają radość

Szukasz drobnego upominku na mikołajki lub dodatku do prezentu? Kremy do rąk i balsamy do ust z limitowanej świątecznej edycji o zapachu szarlotki oraz wanilii i figi będą idealnym wyborem! Ich rozpieszczające skórę formuły i urzekające aromaty rozgrzewają serca i wywołują uśmiech na twarzy obdarowanego. Cena: od 5,99 zł.

Nie ma świąt bez… Bubble Bath od Avon! Pachnące płyny do kąpieli o apetycznych nutach szarlotki, wanilii i figi oraz świątecznych przypraw, zamknięte w kultowych opakowaniach przypominających bombki, otulą ciało delikatną, kremową pianą i łagodnie oczyszczą skórę, przynosząc chwile błogiego odprężenia. Cena: 9,99 zł.

Zestaw Anew – młodzieńczy wygląd dla młodych duchem

Chcesz spełnić marzenie bliskiej osoby o pięknej, napiętej i sprężystej skórze? Zestaw liftingujących kosmetyków Anew to sprawdzony sposób na odmłodzenie wyglądu cery 50+. Ten 4-elementowy zestaw kosmetyków zawiera wszystko, czego potrzeba do kompleksowej pielęgnacji: krem na dzień z SPF, krem na noc, podwójny program liftingujący okolice oczu i serum do twarzy gwarantują młodzieńczy wygląd przez cały rok. Dzięki mocy Protinolu™ i peptydów skóra jest bardziej ujędrniona, wygładzona i odżywiona. Całość zapakowana jest w eleganckie pudełko – idealne na prezent! Cena: 99,99 zł.

Energia w pudełku – zestaw dla prawdziwych mężczyzn

W świątecznych propozycjach nie mogło zabraknąć czegoś dla panów. Full Speed to zestaw dla prawdziwych mężczyzn, którzy potrzebują dodatkowej dawki energii. Ten bestsellerowy zapach podkręci ją na maksa! Śmiała kompozycja przyprawi o szybsze bicie serca nutami jałowca, cyprysu i piżma. To prawdziwy zastrzyk adrenaliny dla każdego, kto ceni sobie intensywne doznania! W eleganckim pudełku – poza kultowym zapachem Full Speed – znajdziesz również żel pod prysznic z tej samej linii i antyperspirant w kulce. A to nie wszystko – wśród prezentów od Avon znajdziesz również inne kultowe opcje dla niego, takie jak zestaw Wild Country. Cena od: 69,99 zł.

Prezenty, które znaczą jeszcze więcej za mniej

Święta to wyjątkowy czas, kiedy nasze serca szczególnie otwierają się na pomoc innym. Kupując zestaw z Różową Wstążką, obdarowujesz nie tylko bliską Ci osobę, lecz także tysiące kobiet w Polsce. Od ponad 138 lat Avon aktywnie działa na rzecz poprawy warunków życia i zdrowia kobiet poprzez kampanię Avon Kontra Rak Piersi. Dlatego 100 proc. zysku ze sprzedaży zestawów z Różową Wstążką zasili konto tej kampanii, przyczyniając się do tworzenia lepszego świata dla kobiet. To prezent, który łączy piękno z dobroczynnością, przynosząc radość i wspierając szczytny cel.

Zestawy świąteczne będą dostępne w katalogu Avon 11/2024 i 12/2024. Można je zamówić u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl. Każdy prezent od Avon to więcej niż tylko kosmetyk. Kupując produkty marki, wspierasz miliony kobiet na całym świecie, pomagając im zarabiać, rozwijać się i wykorzystywać swój potencjał.

i Autor: materiały prasowe Avon

