Prezenty last minute - odkryj moc piękna

Wybór prezentu to sztuka, która łączy w sobie zarówno przemyślane decyzje, jak i odrobinę magii. W końcu prezent to coś więcej niż tylko przedmiot; to sposób na wyrażenie uczuć, na pokazanie drugiej osobie, jak bardzo ją cenimy. A nic tak nie przemawia do serca, jak coś, co jest dostosowane do jej gustów i potrzeb. Jednym z najpiękniejszych i najbardziej uniwersalnych wyborów są perfumy, kosmetyki czy zestawy prezentowe. To podarunki, które mają w sobie coś szczególnego – elegancję, luksus i funkcjonalność, ale także nutę osobistego charakteru, który sprawia, że obdarowana osoba czuje się wyjątkowo. Szeroki wybór produktów idealnych na prezent znajdziesz w internetowych oraz stacjonarnych perfumeriach Douglas. W natłoku obowiązków i goniących terminów, sieć oferuje różne opcje dostawy, które zapewniają maksymalną wygodę i pozwalają na szybkie i łatwe zakupy, nawet w ostatniej chwili. Dzięki usłudze Click & Collect można zamówić produkty z darmową dostawą. Nowym rozwiązaniem jest Click & Collect Express, umożliwiające zamówienie produktu online z odbiorem perfumerii w ciągu 2 godzin. Douglas oferuje również możliwość złożenia zamówienia z pomocą konsultanta lub konsultantki z poziomu perfumerii w sklepie online - odebrać je można zarówno w perfumerii, jak i w domu – z opcją darmowej dostawy. Prezenty last minute nie muszą być nudne ani sztampowe. Przedstawiamy najciekawsze propozycje!

DOUGLAS KARTA PODARUNKOWA

K arta podarunkowa do Douglas to zawsze trafiony prezent. Dzięki niej obdarowana osoba ma możliwość samodzielnego wyboru produktów w perfumeriach Douglas, co sprawia, że jest to wyjątkowy, ale przede wszystkim praktyczny upominek. Karta o wartości już od 50 zł pozwala na zakup szerokiej gamy kosmetyków, perfum oraz akcesoriów, spełniając potrzeby każdego miłośnika beauty. To świetny sposób na obdarowanie bliskiej osoby, dając jej swobodę wyboru tego, co naprawdę sprawi jej radość.

YVES SAINT LAURENT LIBRE EAU DE PARFUM

YVES SAINT LAURENT LIBRE EAU DE PARFUM, teraz w Douglas w supercenie 299 zł/30 ml

Libre od Yves Saint Laurent to idealny prezent dla kobiety, która nie boi się łamać granic i żyje pełnią życia. Zainspirowany prowansalską lawendą, łączy w sobie elegancję i szczyptę szaleństwa. Nuty mandarynki, czarnej porzeczki i jaśminu przeplatają się z egzotycznym kwiatem pomarańczy, a całość opiera się na ciepłej bazie wanilii, cedru i piżma. Prosty flakon z złotym symbolem YSL i asymetryczną zatyczką przyciąga wzrok, symbolizując wolność i luksus. Libre to zapach dla odważnych kobiet, które pragną wyjść przed szereg i cieszyć się każdym momentem – idealny prezent na święta, który z pewnością zaskoczy i zachwyci!

VERSACE EROS EAU DE TOILETTE

Versace Eros to idealny prezent dla mężczyzny, który emanuje pewnością siebie i nie boi się podkreślić swojej zmysłowości. Ten zapach, inspirowany grecką mitologią, łączy w sobie świeże nuty mięty, cytryny i zielonego jabłka z ciepłą bazą wanilii, tonki i cedru. Turkusowy flakon przywołuje skojarzenia z Morzem Śródziemnym i luksusowym stylem życia. Eros to zapach pełen namiętności, który doskonale oddaje naturę współczesnego uwodziciela – idealny wybór na świąteczny prezent, który podkreśli charakter i siłę obdarowanego.

VERSACE Eros Eau de Toilette , teraz w Douglas w supercenie 199 zł/30 ml

YONELLE LUMIFUSION KOLAGENOWY KREM NA DZIEŃ I NA NOC Z WITAMINĄ C PREMIUM

YONELLE LUMIFUSION kolagenowy krem na dzień i na noc z witaminą C premium teraz w Douglas w supercenie, 295,20 zł/55 ml

LUMIFUSÍON to luksusowy krem na dzień i noc, który dba o zdrowie skóry dojrzałej i zmęczonej. Dzięki połączeniu witaminy C, ekstraktu z Yuzu oraz mikrobiotechnologicznego kolagenu, skutecznie rozjaśnia przebarwienia, ujędrnia skórę i redukuje zmarszczki. Krem intensywnie nawilża, przywracając skórze młodzieńczy blask i gładkość. Jego naturalny zapach Yuzu z nutą jaśminu i frezji sprawia, że aplikacja to prawdziwa przyjemność. LUMIFUSÍON to doskonały wybór na święta dla osób, które pragną zadbać o zdrowie i młody wygląd skóry w luksusowy sposób.

DR IRENA ERIS ZESTAW AUTHORITY

Zestaw Authority to luksusowa pielęgnacja, która zapewnia natychmiastowe odmłodzenie skóry i liftingowy efekt, idealny dla osób pragnących promiennego, wypoczętego wyglądu. W skład zestawu wchodzi krem na dzień z SPF 20, intensywnie regenerujący krem na noc oraz serum liftingujące na okolice oczu. Dzięki skutecznym składnikom, skóra staje się bardziej jędrna, a zmarszczki wygładzone. To doskonały wybór na świąteczny prezent dla każdej osoby, która marzy o luksusowej pielęgnacji i widocznych efektach odmłodzenia.

DR IRENA ERIS ZESTAW AUTHORITY, teraz w Douglas supercenie 468 zł

CHANEL ZESTAW BLEU DE CHANEL

Zestaw Bleu de Chanel to świetny wybór dla mężczyzny, który ceni elegancję i wyjątkowe zapachy. Zawiera klasyczne perfumy EDP oraz nawilżający krem 3w1, który zadba o skórę, pozostawiając ją gładką i świeżą. Drzewno-ziołowe nuty zapachu Bleu de Chanel to połączenie męskiej siły i subtelnej elegancji, które roztacza się przez cały dzień. Zestaw zapakowany w limitowaną edycję z płatkami śniegu to doskonały wybór na świąteczny prezent – luksusowy, zmysłowy i pełen magii. To wyjątkowy sposób, by podarować elegancję, która będzie towarzyszyć przez cały rok.

CHANEL ZESTAW BLEU DE CHANEL, teraz w Douglas w supercenie, 760 zł/100 ml