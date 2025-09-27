Primark wprowadza na rynek najnowszą kolekcję jesienno-zimową we współpracy z Ritą Orą

Rita Ora prezentuje nową kolekcję dla Primark, łączącą klasykę jesienno-zimową z odważnymi trendami.

Odkryj kurtki bomberki i aviatory oraz innowacyjne pomysły na warstwowe stylizacje z różnymi fakturami i wzorami.

Kolekcja oferuje bogactwo wzorów, od kraty po panterkę, wprowadzając „grandpa core” i vintage’owy klimat w ziemistych odcieniach.

Sprawdź pełną kolekcję online i zainspiruj się, jak wyróżnić się z tłumu tej jesieni i zimy!

Gdzie przeszłość spotyka się z nowoczesnością – kolekcja Rity Ora powstała z myślą o tych, którzy w chłodniejsze dni chcą wyróżniać się z tłumu. Osadzona w klasycznych jesienno-zimowych tkaninach i paletach kolorów, zyskuje wyjątkowy charakter dzięki odważnemu łączeniu kilku warstw, miksowaniu printów i dodatkom, które sprawiają, że stylizacje z poziomu „tylko oglądam” stają się „muszę to mieć”.

Każdy z nas ma swoją modową słabość. Zwykle są to torebki, buty czy akcesoria, ale ostatnio to właśnie kurtki kradną nasze serca. Modele takie jak krótka kraciasta bomberka, zielona bomberka czy aviator podszyty sztucznym futrem, idealnie sprawdzą się w stylizacjach przejściowych – dopełniają look, a nie go przytłaczają. Czerpiąc z bezkompromisowego podejścia Rity do warstw, możesz zestawić ze sobą różne faktury, wzory i kolory, aby w pełni wykorzystać potencjał swojej garderoby nie tylko w tym roku, ale także w kolejnych sezonach. Od zakładania długich topów na jeansy, po wiązanie szalików w pasie zamiast pasków – chcesz spróbować tego trendu? Postaw na dodatki, np. dzianinowe getry noszone na balerinki czy czółenka, albo ocieplacze na ręce doszyte do T-shirtów i swetrów, które dodają zarówno ciepła, jak i charakteru. Jeśli wolisz wejść w trend na całego, wybierz sukienki ze zwierzęcym printem noszone na jeansy.

Maksymaliści, to wasz moment! Krata, plaid, romby, paski i panterka — w kolekcji Rity każdy znajdzie coś dla siebie. 2025 rok został osadzony w ziemistych odcieniach, a krata i paski to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Z kolei romby w stylu argyle wprowadzają do garderoby ponadczasowy, „grandpa core” klimat w vintage’owym wydaniu.

Z każdą nową kolekcją tworzoną z Primark czuję coraz większą inspirację. Za każdym razem oferujemy miłośnikom mody bardziej dopracowany wygląd i charakter, z unikatowymi elementami, które można dopasować do własnego stylu. Nie mogę uwierzyć, że to już nasza dziewiąta wspólna kolekcja – uwielbiam, że każda z nich jest świeża i inna, a jednocześnie wierna mojemu poczuciu stylu. Ta kolekcja zdecydowanie jest moją ulubioną – zawsze kochałam jesienne stylizacje, bo ta pora roku pozwala mi bawić się warstwami, fakturami i wyrazistymi elementami w sposób, który jest zarówno stylowy, jak i naturalny

– stwierdziła Rita Ora.

Pełną kolekcję można obejrzeć również na stronie internetowej Primark, a dzięki funkcji sprawdzania dostępności produktów klienci mogą upewnić się, że wybrane elementy czekają w wybranym sklepie.