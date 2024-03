Projekt polskich naukowców wśród 9 nominowanych do nagrody Lush Prize 2024 w kategorii “Science”

OTW by Vans debiutuje we współpracy z Sterling Ruby's S.R. STUDIO. LA. CA.

Nagroda przyznawana jest naukowcom lub działaczom z całego świata, w siedmiu kategoriach: public awareness, science, training, lobbying, political achievement, major science collaboration oraz` young researcher.

Polski projekt “AOP-Anchored in silico-based NAMs for design safer multicomponent nanomaterials”, znalazł się na skróconej liście projektów nominowanych do nagrody w kategorii “Science”. Jest to projekt QSAR Lab spin-off Uniwersytetu w Gdańsku, w składzie Dr Alicja Mikołajczyk, dr inż. Karolina Jagiełło oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn.

“Znalezienie się na skróconej liście nagrody Lush w kategorii nauka jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, które utwierdza nas o wadze prowadzonych przez nas badań oraz wdrażanych innowacji w zakresie digitalizacji przemysłu. Nominacja do nagrody Lush jest dla nas motywacją do dalszej pracy.” - mówi dr. Alicja Mikołajczyk.

Projekt skupia się na opracowaniu oprogramowania komputerowego do wirtualnego projektowania zaawansowanych, zrównoważonych i bezpiecznych materiałów oraz chemikaliów (np. leków, nawozów, kosmetyków czy nanomateriałów nowej generacji) zgodnie z zasadą SSbD. Integracja technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, umożliwi ocenę ryzyka chemicznego nowo projektowanych materiałów i chemikaliów na wczesnym etapie badań (przed syntezą czy wprowadzeniem produktu na rynek konsumencki). Rezultatem będzie przyczynienie się do optymalizacji procesu projektowania i redukcji czasu, kosztu oraz liczby wątpliwych etycznie badań na zwierzętach laboratoryjnych.

Warto podkreślić, że modele QSAR (wykorzystywane w tym projekcie) zostały wprowadzone do nanotechnologii po raz pierwszy właśnie przez ten zespół badawczy, co znacząco przyczyniło się do stworzenia nowej dziedziny badawczej jaką jest nanotoksykologia komputerowa. Ze względu na złożoną budowę chemiczną, zaawansowane materiały na bazie nanocząstek nie były nigdy wcześniej przedmiotem projektowania komputerowego Nano-QSAR.

“Biorąc pod uwagę, że 80 lat temu nie mieliśmy komputerów, a 50 lat temu nie mieliśmy internetu, wierzymy, że w perspektywie kolejnych 30, czy 50 lat dzięki naszym badaniom przeniesienie procesu projektowania i oceny ryzyka nowych materiałów i chemikaliów z tradycyjnych laboratoriów do przestrzeni wirtualnej, a w konsekwencji wyeliminowanie lub zastąpienie testów na zwierzętach będzie w pełni możliwe.” - dodaje dr. Alicja Mikołajczyk.

W latach 2012-2022 Lush Prize przyznała ponad 3 miliony dolarów 126 projektom w 35 krajach. Lush ogłosi zwycięzców już wkrótce.

i Autor: Materiały prasowe Lush