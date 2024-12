Prosty patent na szuszenie włosów! Lśniące i zdrowe kosmyki

XIX wiek to czas, gdy nowe technologie coraz śmielej wkraczają w świat beauty. Suszarki do włosów do już nie toporne urządzenia, które masakrują kosmyki wysoką temperaturą. Współczesne suszarki do włosów nie tylko mają regulowaną temperaturę, ale także pomagają pielęgnować nasze kosmyki.

Suszarka do włosów TrueLife HairDryer D6 to nowoczesne urządzenie, które z powodzeniem sprawdzi się u każdej włosomaniaczki. To lekka suszarka, która posiada ogromną moc. Doskonale się ja trzyma, a ręka nie boli nawet w przypadku długich i gęstych włosów.

TrueLife HairDryer D6 jak wszystkie nowoczesne suszarki posiada jonizator. Generuje on około 200 milionów jonów ujemnych, które pomagają uzyskać gładsze i zdrowsze włosy, ponieważ suszenie jest delikatniejsze i szybsze. Włosy po suszeniu są wyraźnie gładsze. Efekt zauważalny jest niemalże od razu. Mocny silnik z prędkością do 110 000 obrotów na minutę sprawia, że suszenie włosów jest szybkie. Nawet posiadaczki długich i gęstych włosów zauważą różnicę.

Wysoka temperatura niszczy włosy. To fakt, który wiadomo już od lat. Współczesne suszarki do włosów wyposażone są w kilka stopni dopasowania temperatury do swoich potrzeb. TrueLife HairDryer D6 posiada 3 stopnie ustawienia temperatury plus mieszankę ciepłego i zimnego nawiewu. Co ważne z tyłu suszarki znajduje się pierścień ledowy, który świeci w różnych kolorach w zależności od wybranej temperatury. Zimne powietrze jest oznaczone kolorem zielonym, ciepłe pomarańczowym, gorące czerwonym i naprzemiennie żółtym. Suszarka ta wyposażona jest także w bardzo wygodny filtr przeciwkurzowy. Wszyscy wiemy, że z tyłu suszarki zawsze zbiera się kurz. Teraz wyczyszczenie urządzeni zajmuje dosłownie kilka sekund.

Cool shot to specjalna funkcja, w którą wyposażone są wszystkie nowoczesne suszarki do włosów. Warto z niej korzystać, fryzjerzy są zgodni, chłodny nawiew rewelacyjnie sprawdza się podczas stylizacji włosów i co ważne, ich nie niszczy. Chłodne powietrze idealnie sprawdzi się podczas dosuszania włosów bowiem mniej inwazyjnie działa na strukturę włosa. Skorzystanie z tej funkcji na koniec suszenia wygładzi włosy i doda im blasku. Dodatkowo nasze kosmyki staną się bardziej podatne na modelowanie i szybciej poradzimy sobie z niesfornymi, pojedynczymi włoskami.

TrueLife HairDryer D6 to połączenie profesjonalnego urządzenia z domowa wygodą. Suszarka to jest nie tylko szybsza w suszeniu oraz lżejsza, ale także cichsza. Z powodzeniem możesz używać jej w domu, nawet gdy pozostali domownicy zajmują się czymś innym. TrueLife HairDryer D6 to świetny pomysł na prezent nie tylko dla włosomaniaczek.

i Autor: materiały prasowe TrueLife HairDryer D6