Znajdź idealny prezent pod choinkę

Zimowy makijaż. Ekspertka radzi, jak wykonać go krok po kroku

TRENDY OKULARY

OOPawelec oferuje okulary zgodne z najnowszymi trendami. W świątecznej ofercie znajdziesz między innymi:

Linda Farrow LFL 1540 C1 Sun Lyra – oprawa, inspirowana stylem vintage, który podbija ulice światowych stolic mody.

MIU MIU 0MU 04ZS 19P2Z150 – delikatne oprawki idealne dla minimalistów, którzy cenią sobie subtelne akcenty w codziennej stylizacji.

JACQUEMUS JAC55 C1 SUN CAPRI - kwintesencja ponadczasowej elegancji połączonej z nowoczesnym wzornictwem.

UNIKATOWE ŁAŃCUSZKI OOPAWELEC X PAREL PAREL

Współpraca OOPawelec z marką Parel Parel zaowocowała wyjątkową kolekcją łańcuszków. To akcesorium łączące w sobie trendy wraz z funkcjonalnością. Modele zostały zaprojektowane z myślą o możliwościach kombinacji, tworząc ponadczasowe kompozycje - jednego dnia noszone jako łańcuszek do okularów, a innego jako stylowa biżuteria.Dzięki swojej wszechstronności, produkt ten idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnych użytkowników, łącząc w sobie wygodę, funkcjonalność i styl. Te minimalistyczne akcesoria wykonane są z najwyższej jakości materiałów i stanowią idealny dodatek do każdej stylizacji. W kolekcji dostępne są dwa modele kolorystyczne:

Larke – wykonany z srebrnych kulek, klasycznie elegancki, idealny na wieczór.

Freya – wykonany z czarnego agatu, dla fanów nowoczesnych oraz wyrazistych akcentów.

VOUCHER, CZYLI MOŻLIWOŚĆ WYBORU WYMARZONEGO PREZENTU

Nie wiesz, jakie okulary wybrać dla bliskiej osoby? Kup voucher na dobór okularów online od OOPawelec i pozwól aby zajęła się tym ekspertka. Pozwala on obdarowanej osobiewybrać idealne okulary, które będą dopasowane do jego stylu, kształtu twarzy i preferencji. Nie musisz martwić się, czy trafisz w gust – decyzję podejmie sam zainteresowany. Inną opcją jest voucher o określonej kwocie to wykorzystania w sklepie OOPawelec- wtedy obdarowana osoba sama zdecyduje, czy chce okulary przeciwsłoneczne, korekcyjne, czy może modny łańcuszek.

