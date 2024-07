(Przeciw)Słoneczny niezbędnik na wakacje

Stosowanie kosmetyków z SPF zamiast kojarzyć się z obowiązkiem może stać się przyjemnością. W ofercie YVES ROCHER w linii Solaire Peau Parfaite znajdziemy produkty o lekkiej konsystencji i doskonałej skuteczności, dzięki czemu lepiej zadbamy o skórę. Znajduje się w nich mikołajek nadmorski, z którego eksperci Yves Rocher uzyskali koncentrat z poliaktywnych komórek roślinnych, pozbawiony rozpuszczalników i środków konserwu- jących. Ten składnik to prawdziwe odkrycie w pielęgnacji przeciwsłonecznej, bo łączy w sobie ochronę przed promieniowaniem oraz działanie anti-ageing. A tego szukamy w nowoczesnych produktach z SPF.

Choć nazwa „mikołajek nadmorski” kojarzy się dość uroczo, tak naprawdę kryje się pod nią niezwykle silna roślina. Rośnie na wydmach i kamienistym podłożu, jest odporna na działanie słońca, wiatru i morskiej wody. Pomimo trudnych warunków, nie usycha! Eksperci z Yves Rocher postanowili pozyskać z mikołajka nadmorskiego koncentrat z komórek roślinnych. Badania wykazały, że ten składnik przyspiesza proces syntezy melaniny, stymuluje skórę do lepszej ochrony przed promieniowaniem UVB, a dodatkowo chroni przed fotostarzeniem. Wyciąg z mikołajka nadmorskiego działa też wzmacniająco i przyspiesza regenerację komórek. Ponieważ od 1987 roku roślina jest uznawana we Francji za gatunek chroniony, pozyskuje się ją dzięki innowacyjnej metodzie hodowli komórek roślinnych w bioreaktorach. To sprawia, że możemy korzystać z jej niezwykłego działania, a jednocześnie nie niszczyć środowiska naturalnego.

W linii Solaire Peau Parfaite od YVES ROCHER znajdziemy produkty zarówno do pielęgnacji ciała, jak i twarzy. Dzięki lekkim konsystencjom szybko się wchłaniają i nie tworzą na skórze tłustej warstwy. Dużą zaletą jest też ich delikatny zapach, który kojarzy się z ciepłem i wakacjami. Jakie produkty znajdziemy w tej linii?

Mleczko w sprayu do opalania SPF 30, Yves Rocher, 99 zł/150 ml

Dzięki praktycznemu opakowaniu ze spryskiwaczem jest bardzo łatwe w użyciu. Szybko się wchłania i nie lepi. Mleczko w sprayu do opalania SPF 30 zapewnia ochronę przeciwsłoneczną przed promieniowaniem UVA i UVB, a dodatkowo fantastycznie nawilża skórę. Po zastosowaniu mleczka jest ona elastyczna, miękka i delikatnie pachnąca.

Mleczko do opalania do ciała SPF 30, Yves Rocher, 99 zł/ 150 ml

Coś dla wielbicieli wyjątkowo przyjemnych formuł kosmetyków do opalania. Lekkie mleczko do opalania do ciała SPF 30 to olejek, który błyskawicznie wnika w skórę, zapewnia jej ochronę i nadaje aksamitną gładkość. Nie pozostawia lepkiej warstwy, za to zmysłowo lśni w słońcu. Idealny zamiennik zwykłego balsamu w sam raz na lato.

Mleczko do opalania do ciała SPF 50, Yves Rocher, 109 zł/ 150 ml

Ochrona dla najbardziej wymagających. Wysoki filtr skutecznie zabezpiecza skórę przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB. To mleczko o filtrze SPF 50 dzięki olejkowej formule szybko się rozprowadza i nadaje skórze niezwykłą gładkość i miękkość. Przyjemnie pachnie.

Przeciwzmarszczkowa emulsja do twarzy SPF 50, Yves Rocher, 99 zł/40 ml

Doskonały kosmetyk nie tylko na lato. Dzięki płynnej, lekkiej konsystencji fluidu szybko się rozprowadza i nie pozostawia lepiącej warstwy. Przeciwzmarszczkowa emulsja do twarzy SPF 50 zabezpiecza przed promieniowaniem UVA i UVB. Dla skuteczniejszej ochrony przed poparzeniami słonecznymi, przebarwieniami i starzeniem się skóry, eksperci Yves Rocher połączyli Mikołajka Nadmorskiego z filtrami przeciwsłonecznymi wolnymi od nano-cząsteczek najnowszej generacji. Najlepsza pielęgnacja anti-ageing!

Delikatnie brązujące mleczko do twarzy i ciała Yves Rocher, 65 zł/ 100 ml

Świetny wybór dla tych, którzy nie lubią wylegiwać się na słońcu, a marzą o ładniejszej karnacji. Brązujące mleczko do twarzy i ciała jest odpowiednie dla każdego rodzaju skóry. Szybko nadaje jej naturalny odcień opalenizny. Dzięki zawartości mikołajka nadmorskiego jest dodatkowo nawilżona i wygląda zdrowo. W przeciwieństwie do standardowych samoopalaczy ten ma bardzo przyjemny zapach i łatwo się rozprowadza. Ogromny plus!

Mleczko po opalaniu 3w1, Yves Rocher, 54,90 zł/200ml

Kosmetyk, który również warto mieć pod ręką na wakacjach, zwłaszcza gdy przesadzimy z ekspozycją na słońce. Mleczko po opalaniu 3w1 łagodzi i nawilża skórę. Pomaga też przedłużyć opaleniznę. Szybko się wchłania i otula ciało niezwykłym zapachem kultowego olejku monoï, czyli mieszanki kwiatów gardenii z kokosową nutą, co idealnie wpasowuje się w letni klimat. Tak jak wszystkie kosmetyki z tej linii, również ten zawiera wyciąg z mikołajka nadmorskiego. Po użyciu mleczka skóra jest elastyczna, miękka i pachnąca.

Oprócz linii Solaire Peau Parfaite, której bohaterem jest mikołajek nadmorski, wśród produktów Yves Rocher znajdziemy także inne produkty, które warto zabrać do wakacyjnej kosmetyczki.

Krem do twarzy kompleksowa ochrona przed promieniowaniem UV, Yves Rocher, 139 zł/30ml

Zawiera dwa opatentowane składniki aktywne pozyskiwane w Bretanii, czyli mikroalgi i nasturcję. Krem do twarzy kompleksowa ochrona przed promieniowaniem UV działa jak tarcza przed promieniami UVA/UVB, dzięki czemu zapobiega szybszemu starzeniu się skóry. Już po 1 miesiącu drobne linie i zmarszczki są mniej widoczne, a skóra jest w lepszej kondycji, wygląda zdrowo i promiennie. Żelowo-kremowa konsystencja sprawia, że kosmetyk szybko się wchłania, więc bez problemu można stosować go pod makijaż.

Wygładzający krem do rąk na plamy pigmentacyjne SPF 20, Yves Rocher, 49,90zł/ 50 ml

To doskonałe dopełnienie przeciwsłonecznej pielęgnacji. Dłonie są mocno narażone na promieniowanie UV, a co za tym idzie szybsze starzenie, w tym powstawanie przebarwień. Wygładzający krem do rąk z SPF 20 -skutecznie odżywia i chroni skórę przed jego szkodliwym działaniem. Szybko się wchłania i przywraca komfort. Już po miesiącu stosowania, skóra jest lepiej odżywiona, a plamy pigmentacyjne mniej widoczne.

