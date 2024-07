Wtop blask i kolor w swoje usta i policzki! Ten kosmetyk zagwarantuje efekt wow i mnóstwo komplementów

Kremowe produkty do makijażu twarzy to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki. Kremowe róże możesz aplikować klasycznie na policzki lub jako tin do ust, a także jako płynny cień do powiek.

Wiele osób obawia się, że aplikacja kremowych kosmetyk jest trudna i czasochłonna. Nic bardziej mylnego, wystarczy jedynie zbity pędzel lub gąbeczka do makijażu, by szybko rozetrzeć produkt na skórze. Koniecznie spróbuj tej techniki, efekt może przerosnąć Twoje oczekiwania.

Legendarna marka Charlotte Tilbury prezentują swoją gorącą nowość. LIP & CHEEK GLOW.

- „Kochani, chcecie poznać sekret pięknej skóry? Spełniam Wasze piękne marzenia z wyjątkową nowością w aż 5 kolorach! Studiowałam unikalne odcienie słońca (...). Jako królowa magii makijażu wielofunkcyjnego wiem, że LIP & CHEEK GLOW działaj tak samo dobrze na ustach i tak samo jak na policzkach! Połączenie koloru i pielęgnacji dla każdego w wieku 18-108 lat! mówi Charlotte Tilbury.

Formuła Charlotte Tilbury Lip & Cheek Glow nie zbiera się w załamaniach skóry! TAby uzyskać róż na policzkach, nałóż go opuszkiem palca, wklepując go okrężnymi ruchami. Lub nałóż na usta palcami i rozetrzyj Dla łatwego, naturalnie wyglądającego, świeżo pocałowanego koloru. Nowe odcienie są najnowszym dodatkiem do linii produktów Charlotte Tilbury, zapewniając zdrowy wakacyjny rumieniec i blask w kilka sekund! Produkt jest lekki, łatwy w użyciu, a jego transparentny kolor pozwala na stopniowanie intensywności - to prawdziwa magia makijażu o wielu zastosowaniach.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

