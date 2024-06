Kochany przez Polki sklep z ubraniami wraca! Dwa lata temu ogłosili upadłość, a teraz znów będzie można kupić ich ciuchy

Popularny sklep odzieżowy wraca do Polski. Znów będzie można kupić ich ubrania

Dwa lata temu z rynku zniknęła francuska sieciówka Camaïeu. Marka ogłosiła wówczas upadłość. Camaïeu posiadało wiele sklepów w Polsce i cieszyło się sporą popularnością. Sieć słynęła z dobrej jakości ubrań i klasycznych fasonów. Teraz Camaïeu ogłasza swój wielki powrót. Włodarze marki zamierzają otworzyć zarówno sklepy stacjonarne, jak i online. "Rzeczpospolita" podała, że sklepy Camaïeu będą działały pod inną nazwą - Be Camaïeu. Asortyment sklepów ma być podobny do tego, co marka oferowała wcześniej, a ceny mają wahać się w okolicy 30 euro. Wstępny plan zakłada, że około 12 stacjonarnych placówek zostanie uruchomionych we Francji oraz Belgi. W sumie zatrudnionych będzie 50 osób, w sprzedaż wystartuje 29 sierpnia.

Sklepy Camaïeu ogłosiły upadłość. Teraz wracają

Marka Camaïeu przez długi czas borykała się z wieloma trudnościami. W 2020 roku sieć przeszła gruntowane zmiany i została kupiona przez firmę La Financière Immobilière Bordelaise. Niestety pandemia sprawiła, że długi sieci tylko rosły i w 2022 roku Camaïeu ogłosiła bankructwo. Pracę straciło wówczas aż 2,5 tys. osób. Niedługo później marka została kupioną przez firmę Celio, która teraz odpowiada za jej powrót. W Polsce działało 25 sklepów, które zostały zamknięte w 2020 roku.