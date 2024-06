Gdzie powinno ustawić się wiatrak w czasie upałów? Polacy robią to źle i dlatego w domach jest tak gorąco. Postaw wiatrak w tym miejscu, a będzie on przyjemnie chłodził

Jak przygotować odżywkę do hortensji, po której krzew obsypie kwiatami? Wymieszaj to w 10 l wody. Zdążysz podlać hortensję przed kwitnieniem. Odżywka na piękne kwiaty

Gdzie ustawić wiatrak stojący? Tam nigdy go nie stawiaj

Wiatrak stojący lub wentylator kolumnowy to najpopularniejsze urządzenia do chłodzenia powietrza w czasie upałów. Ich sposób działania jest bardzo prosty. Napędzenie elektrycznie śmigło porusza powietrze, które wprawione w ruch daje uczucie chłodu. Co ważne, wentylator nie ma możliwości obniżenia temperatury w pomieszczeniu. To potrafi jedynie klimatyzacja. Wiatrak lub wentylator są w stanie dać uczucie ulgi i pomoc przetrwać najgorsze upały. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kluczową rolę w czasie działania wiatraka odgrywa jego ustawienie. Postawienie go w niewłaściwym miejscu sprawi, że nie będzie on działał z maksymalną mocą. Wiatrak nie powinien być ustawiony obok ściany lub w rogu pomieszczenia. W ten sposób nie będzie on mógł wprawić w ruch odpowiedniej ilość powietrza i nie będzie działał na najwyższych obrotach. Warto również zadbać, by przestrzeń wokół wentylatora była uprzątnięta. Im więcej mebli i przedmiotów obok, tym mniejsza wydajność urządzenia.

Gdzie w czasie upałów powinien stać wentylator?

Najlepiej ustawić wiatrak w miejscu, gdzie jest najlepszy przepływ powietrza. Dobrym rozwiązaniem jest środek pokoju lub przestrzeń pomiędzy oknem, a otwartymi drzwiami. Dzięki temu zwiększona zostanie nie tylko wydajność samego urządzenia, ale będzie ono wypychało cieple powietrze na zewnątrz. Stawiając wiatrak w pobliżu otwartego okna uważaj, by nie wtłaczać ciepłego powietrza do pokoju. W ten sposób będzie nagrzewało się ono jeszcze bardziej. Mitem jest, że stawianie wiatraka tyłem do otwartego okna zwiększy jego wydajność.