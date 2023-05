Przepiękne paznokcie na lato 2023. Delikatny manicure robi furorę w salonach kosmetycznych. Manicure na krótkie paznokcie migdałki

Piękne paznokcie na lato 2023. Delikatny manicure na krótkie paznokcie migdałki

Modne paznokcie na lato 2023 to przede wszystkim minimalistyczne i delikatne odcienie lakierów, najlepiej, aby były zbliżone do naturalnego koloru płytki. Taki manicure doskonale dopasowuje się do każdej stylizacji i jest idealny zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje, na przykład wesele. W najbliższych miesiącach niewątpliwie królować będą krótkie paznokcie w kształcie migdałka. Naturalne i wygodne, a do tego niezwykle kobiece. Jednym z największych hitów w salonach kosmetycznych jest w ostatnim czasie manicure glazed donut nails. To naturalny kolor lakieru z połyskującym efektem będzie świetnie prezentować się na krótkich paznokciach w kształcie migdałka. Ten trend już skradł serca kobiet i z pewnością będzie królować latem 2023. Jak wygląda manicure na krótkie paznokcie glazed donut nails?

Manicure glazed donut nails - jak wygląda?

Delikatny manicure glazed donut nails został wykreowany przez Hailey Bieber i współpracującą z nią manicurzystkę z okazji Met Gali 2022. To paznokcie z efektem pączka z lukrem. Taki manicure można uzyskać dzięki lekko transparentnemu lakierowi w odcieniu jasnego różu lub mlecznej bieli w połączniu z topem z wykończeniem na wysoki połysk. Zobacz najpiękniejsze inspiracje na paznokcie na lato 2023 w galerii.

