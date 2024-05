Ratownicy szukają surfera. Wojskowy śmigłowiec nad Bałtykiem

Rewolucja na polskim lotnisku. To musisz wiedzieć przed wylotem na wakacje. Proste rozwiązanie uratuje niejednego

Jak informował TVN24, w środę (22 maja) przed godz. 15 "Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało informację o tym, że surfer pływający w rejonie plaży zachodniej w Ustce ma problemy z utrzymaniem się na powierzchni wody". — Do naszych ratowników z Brzegowej Stacji Ratowniczej w Ustce zgłosił się operator drona. Pokazał nagrania, na których faktycznie była osoba potrzebująca pomocy. W związku z tym rozpoczęliśmy poszukiwania – powiedział Rafał Goeck, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Goeck w rozmowie z "Głosem Pomorza" dodał, że ratownicy błyskawicznie ruszyli do akcji na pontonie na miejsce zgłoszenia i rozpoczęli poszukiwania. Niestety, do godz. 19:30 zaginionego surfera nie udało się uratować. Poszukiwania były tym trudniejsze, że warunki pogodowe na Bałtyku pogarszają się.

Źródło: TVN24 / "Głos Pomorza"