Przepis na wiecznie młodą, promienną skórę? Witamina A!

25 lat temu grupa dermatologów, na czele z ikonicznym dermatologiem i chirurgiem - doktorem Gabrielem Serrano, który jest również założycielem Laboratorium Sesderma – stworzyła markę Mediderma. Jej sercem są produkty użytku profesjonalnego – przede wszystkim peelingi chemiczne, ale także preparaty wypełniające oraz urządzenia do mikronakłuwania. Jako jedna z pierwszych firm, Mediderma wprowadziła też na rynek dermokosmetyki z kwasami owocowymi oraz przełomowymi dla kosmetologii liposomami, które pozwalają składnikom aktywnym docierać do najgłębszych warstw skóry. Jednym z gwiazdorskich składników, na których bazuje Mediderma jest pochodna witaminy A – czyli retinol.

Zobacz także: Wielki horoskop miesięczny na kwiecień 2023. Te znaki zodiaku czekają problemy emocjonalnie i silny stres. Co się wydarzy?

Silny, lecz delikatny

Mediderma zasłynęła dzięki innowacyjnej koncepcji peelingów retinolowych połączonych z witaminą C. Retinol to składnik, który ma najlepiej udowodnione klinicznie wszechstronne, dobroczynne działanie na skórę. Zakres jego działania jest niezwykły: od profilaktyki przeciwstarzeniowej, poprzez leczenie trądziku, usuwanie przebarwień aż po cofanie istniejących już oznak starzenia się. Ostatnie lata to prawdziwa rewolucja w dotychczasowym podejściu do zabiegów z tym składnikiem. W nowoczesnej odsłonie Medidermy – skóra po peelingu retinolowym nie złuszcza się gwałtownie i nie jest podrażniona. Retinol zamknięty jest w liposomach, dzięki czemu działa głębiej, uwalnia się wolniej i jest mniej drażniący. „Mediderma opracowała aż trzy różne opcje nanopeelingów z retinolem, w tym 3 RETISES CT Yellow Peel będący kombinacją trzech typów retinolu „zapakowanego” w nanoliposomy i witaminy C. W jego formule znalazł się również niacynamid, kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej oraz cynk.

„3 RETISES CT YELLOW PEEL jest przełomem w zakresie rozjaśniania przebarwień i melasmy przy okazji stymulując także mocno naturalne procesy odnowy skóry. Usuwa blizny potrądzikowe, wyrównuje koloryt skóry, wygładza, pojędrnia, uelastycznia, spłyca zmarszczki”. – Elżbieta Skalska Global Business Director Mediderma

Dzięki pobudzaniu czynników wzrostu przez 4-6 miesięcy podczas serii peelingów Mediderma, zauważyć można też pogrubienie naskórka. Skóra jest jednolita, rozjaśniona i pełna blasku. To prawdziwa retirewolucja!

Manewry domowe

Zabiegi gabinetowe z retinolem dają spektakularne efekty warto jednak również wprowadzić ten składnik do codziennej rutyny. Dzięki temu pracujemy na piękno skóry i znacząco spowalniamy jej starzenie się. Retinol jest bardzo niestabilną cząsteczką, szkodzi jej zarówno światło jak i powietrze. Umieszczenie cretinolu w nanoliposomach stabilizuje składnik, ale także sprawia, że jest on łagodniejszy dla skóry. Z takiej postaci retinolu słynie marka Mediderma.

„Aby w pełni skorzystać z dobroczynnych właściwości retinolowej pielęgnacji dobrze jest poznać kilka zasad, dzięki którym codzienne dbanie o siebie będzie przyjemne i efektywne. W zależności od wrażliwości i poziomu tolerancji skóry - Mediderma przygotowała zestawy kosmetyków do domowej retinizacji. Tak, aby było pięknie, ale bezpiecznie. Te domowe kuracje są zaplanowane na 6 miesięcy i polegają na pulsacyjnym wprowadzaniu retinoidów”. – mówi Anna Kwaśnik Head of Marketing Mediderma

Retinol dla początkujących PROTOKÓŁ 1

i Autor: Materiały prasowe Mediderma

Zestaw 4 kosmetyków, których używamy codziennie przez 6 miesięcy. Koncepcja tej pielęgnacji opiera się na maksymalnym nawilżeniu i wzmocnieniu bariery ochronnej skóry przy jednoczesnym wprowadzaniu produktu z retinolem. Gwiazdą kuracji są produkty MEDIDERMA SENSE – AGE zawierające system 3A (czyli połączenie retinolu, retinaldehydu i palmitynianu retinylu w niskich stężeniach w formie liposomowanej) oraz produkt z czystym retinolem w stężeniu 0,25%. Przez pierwsze 2 miesiące stosujemy rano MEDIDERMA HYLANYSES HA ADVANCE HYDRATION NAWILŻAJĄCY KREM ŻEL DO TWARZY a wieczorem MEDIDERMA SENS-AGE ULTRA CORRECTOR 3A RENEWER KREM Z SYSTEMEM 3-RETINOL (retinal, retinol, retinyl).

W 3 i 4 miesiącu wprowadzamy na dzień dodatkowo otulające skórę, MEDIDERMA SENS-AGE ULTRA CORRECTOR 3A CONCENTRATE SERUM LIPOSOMOWE Z SYSTEMEM 3-RETINOL, a kolejne dwa miesiące to czas na intensywniejszą regenerację nocną, czyli krem MEDIDERMA SENS-AGE INTENSIVE-A REPAIR NIGHT KREM DO TWARZY Z 0,25% RETINOLEM. Ten gęsty, silnie naprawczy krem to prawdziwa kuracja młodości, ale aby przejść przez nią łagodnie - stosujemy go 2-3 razy w tygodniu. Badania potwierdzają, że takie używanie produktów z retinolem daje doskonałe rezultaty.

Retinol dla zaawansowanych PROTOKÓŁ 2

i Autor: Materiały prasowe Mediderma

To wyższy poziom wtajemniczenia rozpoczynający każdy dzień od tej samej rutyny, czyli MEDIDERMA HYLANSES HA ADVANCE HYDRATION NAWILŻAJĄCY KREM ŻEL DO TWARZY a następnie wysokiego filtra MEDIDERMA SUNYSES PROTECT & REPAIR FOTOPROTEKTOR SPF 50. Stosowanie filtrów jest niezbędne nie tylko podczas kuracji retinolowych, ale także codziennie. Badania wykazują, że promieniowanie UV działa degradująco na kolagen w naszej skórze, ale regularna fotoprotekcja może powstrzymać te zniszczenia. Nocna kuracja rozpoczyna się od kremu MEDIDERMA SENS-AGE MEDIDERMA SENS-AGE INTENSIVE-A REPAIR NIGHT KREM DO TWARZY Z 0,25% RETINOLEM i stopniowo zwiększa nawet do 1%. Takie kontrolowane zwiększanie dawki tej najbardziej aktywnej substancji odmładzającej (nazywanej Złotym Graalem dermatologii i kosmetologii) sprawi, że nasza domowa retinizacja będzie bezpieczna a przy tym pozwoli na uzyskanie trwałych efektów redukcji niedoskonałości i objawów starzenia skóry.