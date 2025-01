Przewidujemy 5 top trendów beauty-tech na 2025. Technologia w świecie pielęgnacji

1. “Hair skinfication”, czyli nowy wymiar pielęgnacji włosów

Zmiany hormonalne, stres czy styl życia niezaprzeczalnie wpływają na kondycję naszych włosów. Według marki FOREO, globalne trendy wskazują na to, że zarówno skalp, jak i same włosy coraz bardziej traktować będziemy podobnie do skóry twarzy - “hair skinfication”. Co oznacza to w praktyce? Pozwolimy zaawansowanym urządzeniom do domowego użytku, wyposażonym na przykład w światła LED na głębokie wzmacnianie, regenerację i odnowę. Nasze włosy i skóra głowy będą przez nas zaopiekowane nie tylko kosmetykami, ale również urządzeniami beauty-tech.

Urządzenie w tym trendzie:

​FAQ™ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager to przełomowe urządzenie, które w 2 tygodnie zrewitalizuje mieszki włosowe i wzmocni każde pasmo. Czerwone światło LED aktywuje wzrost grubszych, zdrowszych włosów, a masaż T-Sonic™ poprawia mikrokrążenie skóry głowy.

2. Trening dla twarzy – nowa era fitnessu beauty

Twarz i szyja składają się z aż 69 mięśni, które – podobnie jak te w ciele – można wzmacniać. W 2025 roku mikroprądy staną się absolutnym fundamentem zaawansowanej pielęgnacji. Te delikatne impulsy elektryczne stymulują (“trenują”) mięśnie oraz pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, przywracając skórze napięcie i blask. To przyszłość, w której technologia i estetyka spotykają się, redefiniując domowe rytuały pielęgnacyjne.Urządzenie w tym trendzie:

BEAR™ 2 to najbardziej innowacyjne urządzenie mikroprądowe na rynku, które łączy 4 rodzaje mikroprądów z masażem T-Sonic™, oferując kompleksowy „fitness” dla skóry twarzy. Wystarczą jedynie 2 minuty dziennie, by zauważalnie zredukować zmarszczki, zwiększyć elastyczność i przywrócić promienny blask.

3. "Beauty wearables" – piękno w ruchu

Urządzenia beauty, które można nosić i zabrać ze sobą wszędzie, również podczas wykonywania innych, codziennych czynności, to prawdziwa rewolucja w świecie pielęgnacji. Wprowadzają zaawansowaną technologię do codziennej rutyny, łącząc wygodę z profesjonalnymi rezultatami. A co więcej, są bezprzewodowe, elastyczne i niezwykle funkcjonalne. To według FOREO i FAQ Swiss jeden z najgorętszych trendów na ten rok.​​​​Urządzenia w tym trendzie:

Maski LED z serii FAQ™ 200 oferują zabiegi na twarz, szyję, dekolt i dłonie. Wykorzystują 8 kolorów LED, w tym bliską podczerwień, by zadbać o regenerację i zdrowie skóry. Dopasowanie do konturów twarzy i ciała sprawia, że pielęgnacja jest skuteczniejsza niż kiedykolwiek, a bezprzewodowa konstrukcja pozwala na używanie ich nawet podczas jogi, czytania czy spaceru.

4. Czerwone światło LED

Światła LED, a w szczególności światło czerwone to jedne z najskuteczniejszych narzędzi w pielęgnacji anti-aging. Nic więc dziwnego, że nie tylko zostają z nami w 2025 roku, ale mają szansę przebić popularnością inne zabiegi beauty-tech. Czerwone światło LED działa na głębsze warstwy skóry, stymulując produkcję kolagenu i elastyny, które odpowiadają za jędrność i elastyczność. Pomaga też redukować drobne zmarszczki, poprawiać koloryt i przyspieszać procesy regeneracyjne.​Urządzenia w tym trendzie:

​maski LED od FAQ Swiss, urządzenie do skóry głowy FAQ™ 301 LED i doskonale już znane UFO 2 od FOREO.

5. Smart skincare i AI (sztuczna inteligencja)

Możemy śmiało powiedzieć, że AI, czyli sztuczna inteligencja, już na stałe zagościła w naszym życiu. Miliony osób na świecie codziennie rozmawiają z Chatem GPT, od pytania go o przepisy, po ułatwianie sobie codziennej pracy. Nic dziwnego, że AI coraz częściej pojawiać się będzie także w kontekście pielęgnacji skóry. W tym roku możemy spodziewać się, że inteligentne urządzenia, takie jak skanery skóry czy lustra beauty-tech, będą łatwiej dostępne dla szerszej grupy odbiorców. Systemy AI już teraz potrafią analizować stan cery w czasie rzeczywistym, podpowiadając, jakie produkty i składniki najlepiej odpowiadają jej aktualnym potrzebom. Łatwiejszy dostęp do tego typu urządzeń ma szansę pomóc nie tylko personalizować pielęgnację, ale też na przykład wykrywać nowe, niepokojące zmiany na skórze czy informować o wzroście już istniejących.

Technologia beauty-tech rozwija się niesamowicie szybko, a w tym roku jeszcze mocniej zachwycać nas będzie nowoczesnością i skutecznością. Od czerwonego światła LED po inteligentne urządzenia, które dostosowują się do potrzeb skóry, zaawansowana technologia redefiniuje nasze podejście do urody, mogąc realnie wspierać naturalne procesy regeneracji skóry i wynosząc pielęgnację na wyższy poziom.