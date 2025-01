Przywitaj wiosnę w nieziemskim stylu! O tym nie zapominaj

Odkryj viralowy zestaw do ust Lifter Combo od Maybelline New York!

CARRERA WIOSNA–LATO 2025: POWRÓT LEGENDY SPORTOWEGO STYLU

W tym sezonie Carrera wprowadza nowość, na którą czekali fani aktywnego stylu życia – linię Carrera Sport. To hołd dla sportowych korzeni marki, wzbogacony o innowacyjne rozwiązania i dynamiczne formy. Modele z tej serii to esencja energii, idealne zarówno na miejskie eksploracje, jak i aktywne wyzwania.

W kolekcji Flag nie zabrakło wyrazistych okularów dla tych, którzy lubią przyciągać uwagę. Charakterystyczne logo „C” oraz nowe, rzeźbione zauszniki nadają im niepowtarzalnego charakteru. Natomiast płytka „Victory C” na froncie to subtelne nawiązanie do archiwów Carrery, które zyskało nowoczesny sznyt.

Dla miłośników eleganckiego minimalizmu Carrera przygotowała linię Signature. To klasyczne formy w nowej odsłonie – dopracowane w każdym detalu, wykonane z lekkich materiałów, które zapewniają zarówno wygodę, jak i ponadczasowy styl. W tej serii znajdziemy okulary wykonane z acetatu, w tym wielowarstwowego, inspirowanego kolorystyką flagi Carrery – subtelny ukłon w stronę historii, który jednocześnie świetnie wpisuje się w aktualne trendy.To nie tylko propozycje dla wielbicieli mody, ale przede wszystkim manifest pewności siebie i pasji, którą marka wyraża już od 1956 roku.

CARRERA SPORT POWRACA!

Kolekcja Carrera Wiosna–Lato 2025 wzbogaca się o pełną linię sportowych modeli – C-SPORT Collection, stworzoną dla tych, którzy zawsze wyprzedzają trendy, łącząc sportową energię z wyczuciem stylu.

Nowe okulary Carrera łączą techniczne innowacje z modowym wyrazem. Charakterystyczne detale marki zostały wzbogacone o elementy zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie: gumowe, antypoślizgowe noski, regulowane zauszniki o wyrazistym zakrzywieniu zapewniającym doskonałe dopasowanie oraz otwory na końcówkach zauszników. Te ostatnie pozwalają na dodanie praktycznych akcesoriów, takich jak smycze czy opaski, które sprawdzą się zarówno podczas treningu, jak i w codziennych stylizacjach.To propozycja dla tych, którzy nie uznają kompromisów – stawiają na funkcjonalność, ale zawsze z modowym akcentem.KOLEKCJA FLAG to śmiałe spojrzenie marki CARRERA na design. Inspirowana kultowym logo „C”, łączy w sobie odświeżoną klasykę i wyrazisty charakter. W tej linii znajdziesz nowe modele okularów przeciwsłonecznych i oprawek optycznych z rzeźbionymi zausznikami oraz unikalną plakietką „Victory C” na froncie – detalem zaczerpniętym z bogatego archiwum marki.

CARRERA 1053/S/TI

Wyrazisty, oversize’owy fason z prostą górną linią oprawek, wykonany z acetatu i ultralekkiego tytanu – połączenie stylu i wygody. Elastyczne zawiasy, logo „Victory C” na noskach oraz napis „CARRERA” na zausznikach dodają im vintage’owego charakteru.

CARRERA 1141

Geometryczny design z lekkiej stali nierdzewnej, połączony z zausznikami z metalu i acetatu. Elastyczne zawiasy zapewniają wygodę, a logo „CARRERA” na zausznikach to detal, który przyciąga uwagę i nawiązuje do tradycji marki. Włoska precyzja w najlepszym wydaniu.

KOLEKCJA SIGNATURE

Klasyczne formy i rzemieślnicza precyzja z nutą miejskiego stylu – Kolekcja Signature to nowoczesne spojrzenie na włoski design. Charakteryzuje ją dbałość o detale, lekkie materiały i maksymalna wygoda. Linia obejmuje nowe modele okularów przeciwsłonecznych i oprawek optycznych, ozdobione metalowym detalem w kształcie flagi Carrera. Oprawki wykonano z acetatu lub wielowarstwowego acetatu, inspirowanego barwami ikonicznej flagi marki.

CARRERA350/S: Kwadratowe oprawki z acetatu z wyrazistym, metalowym podwójnym mostkiem – ponadczasowa elegancja w nowoczesnym wydaniu. Metalowe zauszniki, inspirowane dziedzictwem marki, zachwycają precyzją wykonania i designerskim wykończeniem. Całość dopełniają subtelne metalowe detale na rogach oprawek oraz opcja soczewek fotochromowych, które łączą styl z funkcjonalnością. To model stworzony z myślą o komforcie i efektownym wyglądzie. CARRERA 361: Kwadratowe oprawki z acetatu o nowoczesnym charakterze, wyróżniające się masywnymi metalowymi zausznikami, które dodają wyrazistości i stylu. Metalowe akcenty na przednich rogach oprawek wprowadzają elegancki detal, podkreślając jakość i dbałość o szczegóły. Doskonały wybór dla miłośników mocnych, ale wyrafinowanych form.

KOLEKCJA C-SPORT

Sport spotyka styl w nowej linii Carrera– stworzonej dla tych, którzy nie rezygnują z mody nawet podczas treningu. Opływowe kształty i nowoczesne materiały, jak wtryskiwany poliamid czy kombinacje tworzyw, tworzą okulary, które łączą lekkość i funkcjonalność. Ikoniczne logo Carrera lub „Victory C” zdobi front i zauszniki, dodając charakteru.

Przemyślane detale, takie jak gumowe noski, regulowane, zakrzywione zauszniki i otwory na modne, kolorowe smycze czy croakies, zapewniają komfort i pewność, że ramki pozostaną na miejscu – niezależnie od tempa dnia.

C SPORT 1/S – CARRERA SPORT SPECIAL EDITION: Oversize’owe okulary maski C SPORT 1/S to połączenie sportowego charakteru i futurystycznego designu, inspirowane legendarnymi kształtami Carrera Sport. Dzięki oprawkom z poliamidu i wyrazistym kontrastowym liniom, ten model nie tylko przyciąga wzrok, ale też redefiniuje, jak wygląda nowoczesny sportowy styl. Logo Carrera na froncie i zausznikach podkreśla dziedzictwo marki w subtelnie odważny sposób.

Prawdziwym game-changerem jest opatentowany system magnetycznej wymiany soczewek, który pozwala błyskawicznie dopasować okulary do warunków – od treningu po słoneczne popołudnia w mieście. Dopracowane szczegóły, jak otwory w soczewkach, regulowany gumowy nosek i zakrzywione końcówki zauszników, zapewniają komfort i niepowtarzalny styl. C SPORT 2/S: Zajrzyj do przyszłości mody dzięki nowej kolekcji okularów CARRERA. Oversize’owa maska o kwadratowym kształcie w poliamidzie – odważna i pełna charakteru, podkreślona kontrastową linią, która przyciąga spojrzenia. W zestawieniu z odświeżoną wersją logo CARRERA na froncie i zausznikach, ten model to hołd dla klasyki w nowoczesnym wydaniu.

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie, okulary oferują techniczne rozwiązania, które podkreślają ich sportowy vibe: gumowy nosek, zakrzywione końcówki zauszników oraz otwory na smycze, które nie tylko zapewniają stabilność, ale i dopełniają unikalny look. Z kolei opcja wpięcia optycznego clip-inu daje ci pełną kontrolę nad funkcjonalnością i stylem.

i Autor: materiały prasowe CARRERA

