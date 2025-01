i Autor: FreePik

Strefa beauty

Odkryj viralowy zestaw do ust Lifter Combo od Maybelline New York!

Limitowany zestaw do ust od Maybelline NY Lifter Combo szybko zdobył ogromną popularność i stał się viralem na Tik Toku! Nic dziwnego – trend lip combo to obecnie prawdziwy hit w temacie malowania ust, po który sięgają znane influencerki i trendsetterki. Zestawy Lifter Combo to wyjątkowe połączenie nowej konturówki Lifter Liner i błyszczyka Lifter Gloss, które razem tworzą niepowtarzalne power duo. Swoje idealne zestawy starannie stworzyli: Lila Janowska i Weronika Jaguś – popularne influencerki oraz makijażysta Maybelline NY Marcin Jędrzejewski, znany jako Cincior.